Γιώργος Τσίπρας για γάμο ομόφυλων στον ΣΚΑΪ: Το μόνο κόμμα που ψήφισε μαζικά ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ

Χωρίς τις δικές μας ψήφους το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών δεν θα ψηφιζόταν, έτσι είναι, τόνισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή Σήμερα ο διευθυντής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Τσίπρας.

«Το μόνο κόμμα που ψήφισε μαζικά ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ήταν εξαιτίας της κομματικής πειθαρχίας. Είναι γνωστές οι απόψεις που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα αυτό, άλλωστε ήμασταν εμείς που φέραμε το σύμφωνο συμβίωσης» τόνισε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχουν ομοφοβικές απόψεις στο εσωτερικό μας καθόλου».

Ερωτηθείς γιατί ετέθη θέμα κομματικής πειθαρχίας απάντησε ότι ετέθη για να αποφευχθεί και η εξαίρεση, η οποία τελικά δεν αποφεύχθηκε.

Σε ερώτηση εάν υπάρχει θέμα Πολάκη, απάντησε: «Αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες, είναι θέμα του προέδρου και της ΚΟ. Θα δούμε τις επόμενες μέρες ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί».

Ο κ. Τσίπρας πρόσθεσε: «Επιμένω να μείνουμε στη μεγάλη εικόνα, έχουμε μια κυβέρνηση όπου βουλευτές και υπουργοί είτε καταψηφίζουν είτε απέχουν. Δεν το πέρασε η ΝΔ το νομοσχέδιο, όχι μόνο από πλευράς ψήφων. Καμία αντίρρηση ότι το έφερε, προφανώς και είναι σημαντικό. Αλλά άργησε πολύ να το φέρει, το είχε πει από το 2019, για κάποιους πολιτικούς λόγους το έφερε τώρα, δεν νομίζω ότι έγινε κάποια ζύμωση.

» Σε ένα βαθμό [σ.σ. το γεγονός ότι το έφερε τώρα] μπορεί να οφείλεται και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην Ευρώπη σε σχέση με το κράτος δικαίου και την ελευθεροτυπία. Δεν λέω ότι αυτός είναι ο λόγος, προφανώς έχει παίξει ρόλο και αυτό».

Σε ερώτηση για την Νίνα Κασιμάτη είπε ότι δεν υπήρχε επί της αρχής διαφοροποίηση, ήταν παρών και υπερψήφισε τα σημαντικά άρθρα του νομοσχεδίου. Είναι άλλη περίπτωση, είπε.

«Η μεγάλη εικόνα είναι ότι όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία υπερψήφισαν το νομοσχέδιο. Είναι μεγάλο το πρόβλημα της κυβέρνησης. Η ΝΔ δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο. Ένα μεγάλο κομμάτι βουλευτών, που δεν περιλαμβάνει μόνο ακροδεξιούς, δεν υπερψήφισε ή απείχε» είπε και πρόσθεσε ότι η χθεσινή τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά ήταν ακροδεξιά.

«Να πατά σε δύο βάρκες από την ακροδεξιά ως το κέντρο είναι προβληματικό για τη ΝΔ» είπε ο κ. Τσίπρας.

Τέλος σημείωσε ότι η κατάταξη του Economist δεν ισοφαρίζει το ψήφισμα του ευρωκοινοβουλίου για την Ελλάδα και πρόσθεσε ότι η χώρα έχει πρόβλημα ελευθεροτυπίας.

Πηγή: skai.gr

