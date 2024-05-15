Η κυβέρνηση Μπάιντεν ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι θα προχωρήσει στην παράδοση όπλων και πυρομαχικών αξίας ενός δισ. δολ. στο Ισραήλ, σύμφωνα με βοηθούς του Κογκρέσου, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστός ο χρόνος της παράδοσης.

Το πακέτο περιλαμβάνει περίπου 700 εκατομμύρια δολάρια για πυρομαχικά αρμάτων μάχης, 500 εκατομμύρια δολάρια σε τακτικά οχήματα και 60 εκατομμύρια δολάρια σε βλήματα όλμων, δήλωσαν οι ίδιες πηγές από το Κογκρέσο, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ότι επρόκειτο να αναστείλει την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ εάν προχωρήσει σε πλήρη στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η αποστολή δεν αποτελεί μέρος του πακέτου για την ξένη βοήθεια που είχε καθυστερήσει εδώ και καιρό το οποίο ενέκρινε το Κογκρέσο και υπέγραψε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τον περασμένο μήνα. Επίσης, δεν είναι γνωστό αν η αποστολή πρόκειται για την τελευταία δόση από τρέχουσα συμφωνία ή αποτελεί νέο πακέτο.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει δεχθεί επικρίσεις και από τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος για τη στρατιωτική της υποστήριξη στον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Γάζα που διαρκεί πλέον επτά μήνες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων του Ισραήλ

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε δημόσια το Ισραήλ για πρώτη φορά σε συνέντευξή του στο CNN στις 8 Μαΐου ότι οι ΗΠΑ θα αναστείλουν τις προμήθειες όπλων αν οι ισραηλινές δυνάμεις υλοποιήσουν την σχεδιαζόμενη επίθεση κατά της πόλης της Ράφα που θέτει σε κίνδυνο την ζωή εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων εσωτερικών προσφύγων που έχουν βρει εκεί καταφύγιο.

Η αποστολή όπλων που ανέστειλε η Ουάσινγκτον περιλαμβάνει 1.800 βόμβες 900 κιλών και 1.700 βόμβες 225 κιλών αξίας δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους. Η απόφαση ελήφθη λόγω των ανησυχιών για τις συνέπειες που θα έχει η χρήση τέτοιας ισχύος βομβών σε πυκνοκατοικημένες περιοχές όπως η Ράφα, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές.

Ωστόσο, αμερικανικής κατασκευής όπλα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι ήδη δρομολογημένα για το Ισραήλ, ανάμεσά τους πυρομαχικά που μετατρέπουν τις κοινές βόμβες σε όπλα υψηλής ακρίβειας, αν και οι διαδικασίες έγκρισης έχουν επιβραδυνθεί, δήλωσε ο γερουσιαστής Τζιμ Ρις, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Αντονι Μπλίνκεν έφθασε ένα βήμα πριν δηλώσει ότι η διαχείριση του πολέμου στην Γάζα από το Ισραήλ παραβιάζει τους όρους χρήσης των αμερικανικών όπλων, αποκάλυψε χθες η ενημερωτική ιστοσελίδα Axios.

Το 2016, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ υπέγραψαν τρίτο 10ετές Μνημόνιο Κατανόησης που καλύπτει την περίοδο 2018-2028 και περιλαμβάνει στρατιωτική βοήθεια ύψους 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 33 δισεκατομμύρια δολάρια υπό μορφήν δανείων για την αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού και 5 δισεκατομμύρια δολάρια για αντιπυραυλικά συστήματα. Το Ισραήλ έχει λάβει το 69% της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ για την περίοδο 2019-2023 , σύμφωνα με τα στοιχεία του Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Το Ισραήλ είναι η πρώτη χώρα εκτός των ΗΠΑ που χρησιμοποιεί το F-35 Joint Strike Fighter, το πλέον προηγμένο τεχνολογικά μαχητικό αεροσκάφος στον κόσμο, και έχει παραλάβει 36 από τα 75 F-35 που έχει παραγγείλει, πληρώνοντάς τα με την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης βοηθήσει το Ισραήλ στην ανάπτυξη του αντιπυραυλικού συστήματος Iron Dome (Σιδηρούς Θόλος), που αναπτύχθηκε μετά τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χεζμπολάχ το 2006. Η Ουάσινγκτον έχει επανειλημμένα στείλει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στο Ισραήλ για τον ανεφοδιασμό του συστήματος με πυραύλους αναχαίτισης.

Η Ουάσινγκτον έχει βοηθήσει στην χρηματοδότηση της ανάπτυξης του αντιπυραυλικού συστήματος David's Sling (Σφενδόνη του Δαυίδ).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.