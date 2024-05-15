Στις 17 με 19 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες η τρίτη και τελευταία συνεδρίαση της ομάδας Ευρωπαίων πολιτών με θέμα «Αντιμετώπιση του μίσους στην κοινωνία».

Από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα, 150 τυχαία επιλεγμένοι πολίτες από τα 27 κράτη μέλη πραγματοποιούν συναντήσεις στις οποίες συζητούν τα βαθύτερα αίτια του μίσους, τρόπους καταπολέμησής του, καθώς και τρόπους οικοδόμησης γεφυρών μεταξύ περιθωριοποιημένων ομάδων και κοινοτήτων.

Οι εργασίες της ομάδας πραγματοποιούνται σε συνέχεια της ανακοίνωσης του 2023 με τίτλο «Το μίσος δεν έχει θέση εδώ: η Ευρώπη ενωμένη ενάντια στο μίσος», η οποία ζητούσε να δημιουργηθεί ένας πανευρωπαϊκός χώρος όπου θα συζητηθεί ο τρόπος μετάβασης από το μίσος στην απόλαυση των κοινών αξιών της ισότητας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας. Οι τελικές συστάσεις της ομάδας θα παρουσιαστούν στις 19 Μαΐου και θα συνεισφέρουν στις μελλοντικές εργασίες της Επιτροπής για την καταπολέμηση της ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους.

Οι σύνοδοι ολομέλειας το απόγευμα της Παρασκευής και το πρωί της Κυριακής θα μεταδοθούν ζωντανά. Οι δημοσιογράφοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις ομάδες από κοντά μπορούν να απευθυνθούν στη διεύθυνση COMM-CITIZENS-PANELS@ec.europa.eu.

Επιπλέον, το ευρύ κοινό μπορεί να καταθέσει τις απόψεις του σχετικά με την καταπολέμηση του μίσους στην κοινωνία στο διαδικτυακό φόρουμ συζήτησης «Πλατφόρμα συμμετοχής των πολιτών». Οι απόψεις που θα κατατεθούν μέσω της πλατφόρμας θα συμβάλουν τις συζητήσεις της ομάδας και στις μελλοντικές εργασίες της Επιτροπής στον ζήτημα αυτό. Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ομάδα Ευρωπαίων πολιτών για την καταπολέμηση του μίσους στη κοινωνία.

Λένα Φλυτζάνη

