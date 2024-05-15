Τη «μυστηριώδη» εξαφάνιση 60 περίπου ελεύθερων αλόγων που ζούσαν στο Πετριλο Καρδίτσας κατήγγειλε στον ΣΚΑΪ φιλοζωικό σωματείο.

Ο Σύλλογος Προστασίας Κακοποιημένων Ζώων Λάρισας "Ελεύθερος", με email στο kataggelies@skai.gr, κοινοποίησε ανάρτησή του στο Facebook, στην οποία αναφέρει ότι «τα άλογα δεν ήταν τόσο ήρεμα, και ένας τέτοιος αριθμός μας οδηγεί σε επαγγελματίες κλέφτες».

Αναλυτικά το κείμενο

«ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΉ ΣΑΣ!!!

Μυστήριο περιστατικό συνέβη στη Θεσσαλία. Με άγνωστο τρόπο εξαφανίστηκε ολόκληρη μονάδα 60 περίπου ελεύθερων αλόγων. Το μυστήριο είναι ότι τα άλογα δεν ήταν τόσο ήρεμα, και ένας τέτοιος αριθμός μας οδηγεί σε επαγγελματίες κλέφτες. Τα ζώα ζούσαν στο Πετριλο Καρδίτσας στο Δήμο Ανατολικής Αργιθέας.

Αν ξέρετε κάτι αν είδατε η αν ακούσατε επικοινωνήστε με τη σελίδα μας η στα τηλέφωνα του σωματείου. Βοηθήστε σώστε τις ψυχούλες!!!! Μεγάλη βοήθεια θα είναι για εμάς να επικοινωνήσουν μαζί μας άτομα που έχουν την κατάλληλη εμπειρία και ασχολούνται με άλογα!!!

Επισημαίνουμε οτι η καταγγελία έγινε σήμερα αλλά το συμβάν έγινε πριν λίγο καιρό. Ο σκοπός μας Είναι να ανοίξουν στόματα...

Μιλήστε επιτέλους!!! Τι φοβάστε;;;»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.