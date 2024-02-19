Ομιλία σε εκδήλωση στο Λονδίνο πραγματοποίησε τη Δευτέρα το βράδυ ο Στέφανος Κασσελάκης, στη σκιά των «σεισμικών δονήσεων» που προκάλεσε το ερωτηματολόγιο στο isyriza.

Ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαρακτήρισε τον εαυτό του «νέο σοσιαλιστή που καταλαβαίνει τη σύγχρονη πραγματικότητα» και ανέφερε ως «υπόδειγμα πολιτικού στην Ελλάδα», τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Αναφερόμενος στις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «δεν είχα πρόθεση να συμμετάσχω σε εσωτερικές εκλογές στον Σύριζα. Ήμουν στο επικράτειας σε μη εκλόγιμη θέση κατόπιν πρόσκλησης του προκατόχου μου. Δεν με ενθάρρυνε αυτός να διεκδικήσω ηγεσία ούτε με αποθάρρυνε, ήταν πολύ ουδέτερος. Ήθελα μόνος μου, ήταν δική μου μάχη».

Όσον αφορά στο ερωτηματολόγιο του isyriza και τον θόρυβο που προκάλεσε, είπε: «Να θυμίσω ότι είμαι ο αρχηγός του κόμματος. Εξελέγην λέγοντας ότι θα δώσω φωνή στη βάση. Δεν αφορά αν εγώ και τα όργανα είμαστε ευθυγραμμισμενοι, αλλά αν αυτό που πρεσβεύουν τα όργανα είναι αυτό που θέλουν τα μέλη. Δεν έχω πρόθεση να δημοσιοποιήσω τα αποτελέσματα. Οι προτάσεις μου θα βασιστούν στα όσα θα πούμε στο συνέδριο, στο ερωτηματολόγιο, σε κατά πρόσωπο συζητήσεις με τα μέλη. Δεν αναιρεί το ένα το αλλο. Προτίθεμαι να μοιραστώ τα αποτελέσματα με την πολιτική γραμματεία».

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, είπε: «Συμφωνώ πλήρως με ΠΓ ότι δεν είναι αρχηγικο κόμμα, είναι κόμμα της βάσης και αυτό κάνω».

Ερωτηθείς από τον καθηγητή Κέβιν Φέδερστοουν για τις αντιδράσεις σχετικά με το ερωτηματολόγιο, ανέφερε: «Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνει ένα κόμμα που πιστεύει ότι θα είναι κυβερνητικό και χάνει με την υπερδιπλάσια από τη ΝΔ είναι να ακούσει τα μέλη του. Πώς ένα κόμμα που φοβάται να ακούσει τα μέλη του φιλοδοξεί να κυβερνήσει στο μέλλον;». Όπως είπε ο Στέφανος Κασσελάκης, «αν η δομή του ΣΥΡΙΖΑ είχε λειτουργήσει σωστά, δεν θα έπρεπε να ήμουν εγώ πρόεδρος».



Πηγή: skai.gr

