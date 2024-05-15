Την ώρα που το Ισραήλ συνεχίζει την επίθεσή του κατά της Χαμάς, οι ηγέτες αραβικών χωρών εξετάζουν τρόπους για τη στήριξη της Λωρίδας της Γάζας μετά τον πόλεμο, θέτοντας ως όρο να ανοίξει ο δρόμος για ένα παλαιστινιακό κράτος.

Το στοίχημα απέχει πολύ από το να κερδηθεί, αλλά το κουιντέτο που απαρτίζεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, την Ιορδανία και την Αίγυπτο έκανε σαφές ότι η οικονομική και πολιτική του υποστήριξη, που είναι κρίσιμη για το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας η οποία έχει υποστεί μεγάλη καταστροφή, θα έχει ένα τίμημα.

«Έχουμε συνεργαστεί στενά γι' αυτό με τους Παλαιστίνιους. Θα πρέπει να είναι ένας πραγματικός δρόμος προς ένα παλαιστινιακό κράτος», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, ο πρίγκιπας Φαϊσάλ μπεν Φαρχάν, σε ειδική σύνοδο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Ριάντ τον περασμένο μήνα.

«Χωρίς έναν πραγματικό πολιτικό δρόμο (…) θα είναι πολύ δύσκολο για τις αραβικές χώρες να συζητήσουν πώς θα κατευθυνθούν», προειδοποίησε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ηγέτες αραβικών χωρών υπερασπίζονται τη λύση των δύο κρατών, η οποία θα μπορούσε να εκτονώσει τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς αντιπροσωπεύει γι' αυτούς ταυτοχρόνως μια επείγουσα ανάγκη και μια ευκαιρία.

Τον περασμένο μήνα, στο περιθώριο της συνόδου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Ριάντ, άραβες και Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν τρόπους για να ενώσουν τις προσπάθειές τους και να προχωρήσουν προς μια λύση δύο κρατών.

Ο πόλεμος στη Γάζα θα βρεθεί επίσης στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης της συνόδου κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου που προβλέπεται να διεξαχθεί αύριο, Πέμπτη, στο Μπαχρέιν.

--Διαδικασία μεταρρύθμισης—

Οι αραβικές χώρες «ασκούν πιέσεις στις ΗΠΑ για να εξασφαλίσουν δύο πράγματα: τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους και την αναγνώρισή του από τον ΟΗΕ», δήλωσε στο AFP διπλωμάτης αραβικής χώρας του Κόλπου, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

«Αυτό που εμποδίζει σήμερα τις εντατικές αυτές προσπάθειες είναι η συνέχιση του πολέμου και η αδιάλλακτη απόρριψη από τον Νετανιάχου», του Ισραηλινού πρωθυπουργού ο οποίος αντιτίθεται σφόδρα στη λύση των δύο κρατών, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Σάναμ Βάκιλ της βρετανικής δεξαμενής σκέψης Chatham House, οι άραβες ηγέτες προσπαθούν «να συνεργαστούν με την κυβέρνηση Μπάιντεν για να υποστηρίξουν αμοιβαία αυτό που ονομάζεται η επόμενη ημέρα».

Ένα από τα κεντρικά ζητήματα αυτού του σχεδίου είναι η μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία θα επέτρεπε να ενωθούν υπό την ίδια διοικητική αρχή η Δυτική Όχθη και η Λωρίδα της Γάζας, η οποία ελέγχεται από τη Χαμάς από το 2007.

«Πιστεύουμε σε μία ενιαία παλαιστινιακή κυβέρνηση», δήλωσε χθες, Τρίτη, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, ο σεΐχης Μοχάμεντ μπεν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι. Η μετάβαση δεν θα πρέπει να «επηρεάσει την παλαιστινιακή υπόθεση» ούτε «να υπονομεύσει την Παλαιστινιακή Αρχή», πρόσθεσε στη διάρκεια Οικονομικού Φόρουμ στη Ντόχα.

Αυτή ενέκρινε τον Μάρτιο νέα κυβέρνηση, η προτεραιότητα της οποίας θα είναι να εργαστεί για «την επανένωση των θεσμών, συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης της ευθύνης για τη Γάζα», σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Μοχάμεντ Μουστάφα.

--«Έχουμε σχέδιο»--

Ωστόσο το βασικό εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί είναι η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με τον αναλυτή από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Αμπντουλχάλεκ Αμπντουλά, ο οποίος υπογράμμισε ότι οι αραβικές χώρες προσπαθούν επίσης να προσεγγίσουν την ισραηλινή αντιπολίτευση.

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Αμπντάλα μπεν Ζάγεντ, συναντήθηκε ως εκ τούτου με τον Γιαΐρ Λαπίντ, στέλεχος της ισραηλινής αντιπολίτευσης, τον περασμένο μήνα στο Αμπού Ντάμπι, όπου συζήτησαν σχετικά με την ανάγκη να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για μια λύση δύο κρατών, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των Εμιράτων.

Σύμφωνα με τον Αμπντουλχάλεκ Αμπντουλά, «υπάρχουν υποσχέσεις ότι, αν η ισραηλινή αντιπολίτευση κερδίσει τις εκλογές, θα μπορούσε να φανεί πιο ανοιχτή και πιο συνεργάσιμη».

Οι ηγέτες αραβικών χωρών έχουν αποκλείσει σε μεγάλο βαθμό την πιθανότητα συμμετοχής στη διακυβέρνηση της Γάζας ή αποστολής στρατευμάτων υπό τις παρούσες συνθήκες.

Ο Αμπντάλα μπεν Ζάγεντ δήλωσε το Σάββατο ότι η χώρα του θα αρνούνταν «να συρθεί σε ένα σχέδιο που θα αποσκοπούσε στο να καλύψει την ισραηλινή παρουσία στη Λωρίδα της Γάζας».

Ο Ιορδανός ομόλογός του Αϊμάν αλ Σαφάντι βεβαίωσε επίσης τον περασμένο μήνα ότι τα αραβικά κράτη δεν θα στείλουν στρατεύματα στη Γάζα για να αποφύγουν να συνδεθούν με τη «δυστυχία που δημιουργεί αυτός ο πόλεμος».

«Ως αραβικές χώρες, έχουμε σχέδιο. Ξέρουμε τι θέλουμε. Θέλουμε την ειρήνη με βάση τη λύση των δύο κρατών», σημείωσε.

Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δύο γίγαντες του Κόλπου πλούσιοι σε κοιτάσματα πετρελαίου, δεν είναι πρόθυμα να πληρώσουν τον λογαριασμό της ανοικοδόμησης χωρίς εγγυήσεις.

«Σίγουρα δεν θέλουν να είναι απλώς ένας κουμπαράς. Δεν είναι διατεθειμένα απλώς να διορθώσουν τις ζημιές του Ισραήλ», υπογράμμισε ο Μπέρναρντ Χέικελ, ειδικός για τη Σαουδική Αραβία στο πανεπιστήμιο του Πρίνστον.

Η πρεσβευτής των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον ΟΗΕ Λάνα Νουσεϊμπέχ προειδοποίησε εξάλλου τον Φεβρουάριο ότι η χώρα της δεν μπορεί «να συνεχίσει να χρηματοδοτεί και να βλέπει στη συνέχεια όλα αυτά που χτίσαμε να καταστρέφονται».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

