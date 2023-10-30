Συνεδριάζει αύριο το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό – Η ατζέντα των θεμάτων

Υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, θα συνεδριάσει αύριο στις 11:00 στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η ατζέντα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και τον Υφυπουργό Χάρη Θεοχάρη του νομοσχεδίου για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Υφυπουργό Δημήτρη Βαρτζόπουλο των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Ψυχιατρική μεταρρύθμιση, β) Ελληνικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της άνοιας και της νόσου Alzheimer,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τον Υφυπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Σύσταση και οργάνωση του Ρυθμιστικού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας, β) Παρεμβάσεις στην οργάνωση και τη λειτουργία του Ελληνικού Κτηματολογίου,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκο Πιερρακάκη και την Υφυπουργό Ζέττα Μακρή των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Οργανωσιακές αλλαγές στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και τον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης – Νέο πλαίσιο λειτουργίας της Ακαδημίας Αθηνών, β) Μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες για την επαγγελματική εκπαίδευση,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Αναδιάρθρωση δομών Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, β) Μηχανισμός εναέριας έρευνας, διάσωσης και αεροδιακομιδών,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για το ενέχυρο επί κινητών, απαιτήσεων και άλλων δικαιωμάτων, β) Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2022/2011 και 2022/228 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Κύρωση του τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

-Παρουσίαση από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη, ερανιστικών νομοσχεδίων του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρο Σκυλακάκη για μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους,

-Εισήγηση από τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο σχετικά με τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για την παρακολούθηση και τον συντονισμό του έργου της αναβάθμισης υφιστάμενων και της κατασκευής νέων χερσαίων συνοριακών σταθμών.



