Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση που είχε με τον Φράνσις Φουκουγιάμα στο πλαίσιο του 27ου ετήσιου συνεδρίου «Economist Government Roundable», αναφέρθηκε αρχικά στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι από την αρχή η Ελλάδα είχε ξεκάθαρη θέση αναγνωρίζοντας το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα σύμφωνα με το Διεθνές και το Ανθρωπιστικό Δίκαιο, τονίζοντας την ανάγκη παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και καταδικάζοντας τη δράση της Χαμάς. «Η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση. Δεν εκπροσωπεί τον παλαιστινιακό λαό», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος αναφέρθηκε στη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νεντανιάχου στο Ισραήλ. Ο πρωθυπουργός μιλώντας για το ρόλο της Ελλάδας υπογράμμισε πως έχουμε την δυνατότητα να μιλάμε με όλες τις πλευρές, όχι όμως με τη Χαμάς, επαναλαμβάνοντας πως πρόκειται για τρομοκρατική οργάνωση.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις συζητήσεις στις οποίες συμμετέχει η Ελλάδα με τα ευρωπαϊκά κράτη, τον ΟΗΕ και τις ΗΠΑ για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα δια θαλάσσης ενώ έκανε λόγο για παραδοσιακό πόλεμο χαρακωμάτων που θυμίζει τον α' παγκόσμιο πόλεμο.

«Όταν μιλάμε για τη δική μας αμυντική ικανότητα είναι προφανές ότι στην Ευρώπη πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Η έννοια της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξετάσουμε με μεγαλύτερη σοβαρότητα. Η Ελλάδα δαπανά πάνω από το 3% του ΑΕΠ της για αμυντικούς σκοπούς. Ένα από τα θέματα που συζητάμε όταν μιλάμε για το ευρωπαϊκό σύμφωνο σταθερότητας είναι να εξαιρέσουμε τις αμυντικές δαπάνες από τον προϋπολογισμό. Η άμυνα είναι κρίσιμης σημασίας για την ελευθερία και την κυριαρχία μας», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Επισήμανε επίσης την ανάγκη να διδαχθούμε από την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, ώστε τα κράτη να έχουν τη στρατιωτική ικανότητα να υπερασπιστούν την εδαφική τους κυριαρχία, ενώ είπε ότι πρέπει η ΕΕ να δαπανά περισσότερους πόρους για την υπεράσπιση ευρωπαϊκών εδαφών.

Για τη στάση της Ελλάδας στο ψήφισμα του ΟΗΕ τόνισε πως η χώρα μας ευθυγραμμίστηκε με την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών. «Προσπαθήσαμε να τροποποιήσουμε το ψήφισμα, αλλά δεν καταφέραμε να περάσουμε τις θέσεις μας και γι'αυτό αποφασίσαμε την αποχή», πρόσθεσε.

Συμπλήρωσε ότι η Ελλάδα ήταν μία από τις τρεις ευρωπαϊκές χώρες που μετείχαν στη διεθνή διάσκεψη της Αιγύπτου και για το παλαιστινιακό και σημείωσε πως μία λύση μπορεί να υπάρξει, αυτή των δύο κρατών.

«Στο μυαλό μου, μόνη λύση μπορεί να είναι η αναβίωση του διαλόγου για δύο κράτη. Δηλαδή το δικαίωμα των Παλαιστινίων να έχουν το δικό τους κράτος, χωρίς να απειλούν το δικαίωμα του Ισραήλ να έχει το δικό του κράτος» ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ.Μητσοτάκης είπε, επίσης, πως δεν μπορεί κανείς να φαντάζεται λύση της κρίσης χωρίς στρατηγική ήττα της Χαμάς και πως η Παλαιστινιακή Αρχή έχει αποδείξει ότι είναι αποτελεσματική στη διοίκηση στη Δυτική Όχθη.

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις σημείωσε ότι πρέπει να διατηρηθεί το θετικό μομέντουμ και δήλωσε πως «ο Ταγίπ Εντογάν είναι στη λάθος πλευρά της ιστορίας όταν αρνείται να καταδικάσει τη στάση της Χαμάς».

Για το ενδεχόμενο νέας θητείας Τραμπ στις ΗΠΑ δεν έκανε προγνωστικά και μίλησε για την πολύ ισχυρή σχέση που έχει οικοδομήσει η χώρα μας με τις ΗΠΑ, οι οποίες αναγνωρίζουν το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή ως πυλώνα σταθερότητας.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός είπε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση στις μέρες μας είναι η ανισότητα, ενώ αναφέρθηκε και στο ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και στη σύσταση στην Ελλάδα αρμόδιας επιτροπής εμπειρογνωμόνων.

