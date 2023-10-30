Το λιανικό εμπόριο και η βιομηχανία θα είναι οι επόμενοι κλάδοι που θα εφαρμοστεί η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας από τις αρχές του 2024, όπως προανήγγειλε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 'Αδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, στην παρούσα φάση, το υπουργείο επεξεργάζεται την υπουργική απόφαση που θα θέσει το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν συναντήσεις με εκπροσώπους των κλάδων, για να εκδοθεί ο οδηγός για τη χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας για τον κάθε κλάδο ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, από τις αρχές του 2024, το μέτρο της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας θα επεκταθεί στο λιανικό εμπόριο και στη βιομηχανία και, τον Οκτώβριο του 2024, σχεδιάζεται να εφαρμοστεί στην εστίαση και στον τουρισμό.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές μειώθηκαν κατά 4,4 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ πρόκειται να μειωθούν κατά μία επιπλέον ποσοστιαία μονάδα. Με βάση τον προγραμματισμό, αυτή η μείωση προβλέπεται να γίνει σε δύο δόσεις: κατά 0,50% το 2025 και κατά 0,50% το 2027.

Από την πλευρά του, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, έθεσε τα ζητήματα που αφορούν το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών.

Όπως υπογράμμισε, η κυβέρνηση προχώρησε στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, όμως, τα μη μισθολογικά κόστη παραμένουν υψηλά και απαιτείται εξορθολογισμός. «Είμαστε υπέρ της ενίσχυσης των εισοδημάτων των πολιτών, καθώς αυτοί είναι οι καταναλωτές, που στηρίζουν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Ωστόσο, δεν γίνεται να βλέπουμε αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, χωρίς αυτές να συνδυάζονται με μείωση των βαρών των επιχειρήσεων. Πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηθεοδοσίου και συμπλήρωσε ότι ένα άλλο πάγιο αίτημα της επιχειρηματικής κοινότητας είναι αυτό της εφαρμογής μίας συνολικής ρύθμισης των οφειλών του παρελθόντος.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών τόνισε ότι ένα ακόμα θέμα που απασχολεί πολλά μέλη του Επιμελητηρίου είναι τα πρόστιμα που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες είτε για κάποια παραβατική συμπεριφορά είτε επειδή δεν υπήρξαν συνεπείς σε κάποιες προθεσμίες. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως υποστήριξε, είναι εξοντωτικά, ενώ «και η δυνατότητα αντίδρασης από την πλευρά της επιχείρησης είναι περιορισμένη». «Η επιχείρηση δεν μπορεί να προσφύγει σε κάποια Επιτροπή, προκειμένου να καταθέσει τις ενστάσεις της, αλλά είναι υποχρεωμένη να καταφύγει στα διοικητικά δικαστήρια. Αυτό σημαίνει περισσότερη γραφειοκρατία, έξοδα και καθυστερήσεις» σχολίασε ο κ. Χατζηθεοδοσίου. Για την επίλυση του ζητήματος, πρότεινε τη σύσταση μίας δευτεροβάθμιας Επιτροπής, ανάλογης της διεύθυνσης επίλυσης διαφορών που λειτουργεί αποτελεσματικά εδώ και χρόνια από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Τέλος, όπως προσέθεσε, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών έχει γίνει δέκτης μηνυμάτων από μέλη του αναφορικά «με το σοβαρό θέμα της έλλειψης ισότητας ανάμεσα στους μισθωτούς και στους μη μισθωτούς για την παροχή επιδόματος ασθενείας από τον ΕΦΚΑ. Το ασφαλιστικό μας σύστημα διακρίνει δυσανάλογα τους ελεύθερους επαγγελματίες, όταν αυτοί βρεθούν σε δυσμενή θέση να μην μπορούν να εργαστούν, λόγω ασθένειας ή ατυχήματος. Σε αντίθεση με το πλαίσιο στήριξης των μισθωτών, οι μη μισθωτοί βρίσκονται πρακτικά ακάλυπτοι, με άσχημες συνέπειες γι' αυτούς και τις οικογένειές τους. Η πρόταση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών είναι η εξομοίωση της αντιμετώπισης των μισθωτών με τους μη μισθωτούς στις περιπτώσεις που κρίνονται ανίκανοι για εργασία» σημείωσε ο κ. Χατζηθεοδοσίου.

Πηγή: skai.gr

