Π. Παππάς : Ατυχής διατύπωση η δήλωση Φαραντούρη

"Ατυχή" χαρακτήρισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πέτρος Παππάς τη δήλωση του Νίκου Φαραντούρη, στελέχους του κόμματος, ότι “θα ήταν ευχής έργον να ρίξει την κυβέρνηση η Ευρωπαία Εισαγγελέας”.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του κ. Φαραντούρη ο κ. Παππάς είπε: «Οι κυβερνήσεις ανεβαίνουν και πέφτουν από τη θέληση της πλειοψηφίας του λαού». Και συνέχισε λέγοντας: "Ενδεχομένως ήταν μια ατυχής διατύπωση, προφανώς είμαι βέβαιος ότι ο κ. Φαραντούρης δεν εννοούσε αυτό, είναι ένας μετριοπαθής πολιτικός. Δεν ξέρω πώς διατυπώθηκε, αλλά από εκεί και πέρα αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε και είναι χρέος μας είναι να προασπίσουμε τις διαδικασίες, είναι να πείσουμε καταρχήν τον ελληνικό λαό ότι τα πράγματα λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Και δυστυχώς δεν βοηθάει η κυβέρνηση σε αυτό. Δείχνει μια απροθυμία να εκθέσει τους υπουργούς της στον φυσικό τους δικαστή. Δείχνει μια διάθεση να συγκαλύψει γεγονότα» προσέθεσε ο κ. Παππάς.

Σχετικά με τις διπλές εκλογές που ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τον κ. Παππά, αποτελεί ζητούμενο του συνόλου της αντιπολίτευσης. «Γι’ αυτό καταθέτει και την πρόταση μομφής, ακριβώς γιατί θεωρεί ότι η κυβέρνηση αυτή πλέον πρέπει να παραιτηθεί, καθώς είναι αναντίστοιχη σε σχέση με την εμπιστοσύνη που της έδειξε ο ελληνικός λαός μόλις πριν από οκτώ μήνες. (…) Το 80% είναι, που τείνει να γίνει 90%, της ελληνικής κοινωνίας, που θεωρεί ότι υπάρχει συγκάλυψη στο δυστύχημα των Τεμπών, νομίζω ότι είναι ενδεικτικό. Ακόμα και τα ποσοστά τα δημοσκοπικά, αυτά που λένε ότι η κυβέρνηση πηγαίνει προς τον λάθος δρόμο. Θεωρώ ότι είναι τόσο πλέον κρίσιμη η ρωγμή που έχει υποστεί το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, αλλά και η ίδια η λειτουργία κρίσιμων τομέων, όπως το υπουργείο Εσωτερικών, όπως η διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων, αλλά και η προσπάθεια χειραγώγησης συστηματικά που γίνεται στην κοινή γνώμη και αποκορύφωμά της είναι αυτή η κοπτοραπτική, η οποία έγινε λίγες ώρες μετά το ατύχημα, όταν τα βαγόνια ήταν ακόμη ζεστά και δεν είχαν ανασυρθεί τα πτώματα. Νομίζω ότι είναι κορυφαίες οι στιγμές. Τώρα, αν η ελληνική κοινωνία κρίνει διαφορετικά, αυτό δεν σημαίνει ότι η αντιπολίτευση και πόσο μάλλον η αξιωματική αντιπολίτευση δεν πρέπει να επισημάνει τη σημαντική, εμείς θεωρούμε, παρεκτροπή η οποία γίνεται σε σχέση με το πώς πρέπει να λειτουργεί το δημοκρατικό μας πολίτευμα. Έχουμε κρίση μεγάλη, αξιοπιστίας της κυβέρνησης, αξιοπιστίας των διαδικασιών, αξιοπιστίας του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο θα διενεργήσει τις επόμενες ευρωεκλογές» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παππάς.

Διευκρίνισε στη συνέχεια, ότι μιλώντας για “εκτροπή”, αναφέρεται στις διαδικασίες. «Προφανώς δεν έχουμε πολιτική εκτροπή. Προφανώς συνεχίζουμε να έχουμε δημοκρατικό πολίτευμα» ανέφερε και σημείωσε πως οι παρατηρητές δεν παρατηρούν μόνο τη διαδικασία την εκλογική αυτή καθαυτή και πως παρατήρηση υπάρχει ούτως ή άλλως.

Πηγή: skai.gr

