Οι «οδηγίες» Μητσοτάκη σε βουλευτές και υπουργούς πριν το Πάσχα

Μπορεί η Μεγάλη Εβδομάδα να μην περιλαμβάνει περιοδείες του πρωθυπουργού εκτός των τειχών, όπου θα επιστρέψει και πάλι αμέσως μετά το Πάσχα, όμως στο πλαίσιο της επαφής του με τους πολίτες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, δεν αποκλείεται να βρεθεί στην αγορά για το ζήτημα της ακρίβειας και της αντιμετώπισής της, ενώ συνεχίζονται και οι επαφές με τους βουλευτές του στο πλαίσιο των "οδηγιών" και των κατευθύνσεων που δίνει ο πρωθυπουργός ενόψει της προεκλογικής περιόδου.

Η τελευταία συνάντηση της πρωτοβουλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη να δει ανά περιφέρεια τους βουλευτές του αναμένεται να γίνει σήμερα, ενώ χθες το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τους βουλευτές Μακεδονίας και Θράκης.

Η συνάντηση διήρκησε περίπου 1,5 ώρα σε καλό κλίμα καθώς θετικά μηνύματα στέλνουν και οι τελευταίες μετρήσεις που φθάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου και φαίνεται να αποτυπώνουν αύξηση της γαλάζιας συσπείρωσης, στις επίμαχες περιοχές που προβληματίζουν για τις διαρροές προς κόμματα δεξιότερα της ΝΔ. Από τους βορειοελλαδίτες βουλευτές σύμφωνα με πληροφορίες ζητήθηκε - όπως και από όλα τα στελέχη ανά την Ελλάδα- προσωπική κινητοποίηση στις εκλογικές τους περιφέρειες, και άμεσες επαφές και επικοινωνία με τους ψηφοφόρους τους ώστε να τους εξηγήσουν το υψηλό διακύβευμα των εκλογών, αλλά και να ρίξουν γέφυρες επαναπροσέγγισης προς τους δυσαρεστημένους παραδοσιακούς ψηφοφόρους του κόμματος.

Το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει να προβληθεί πιο εμφατικά το κυβερνητικό έργο, το οποίο, όπως τονίζει, είναι πολύπλευρο και έχει σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα να δείξει.

Την ίδια ώρα, ο ευρωπαϊκός χαρακτήρας της κάλπης επιβάλει να υπογραμμίζονται οι πρόσφατες επιτυχίες με τη θεσμοθέτηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τη γενναία χρηματοδότηση της Ελλάδας με 36 δισ. ευρώ, το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, τις παρεμβάσεις για την Κοινή Αγροτική Πολιτική κ.ά.

'»Οδηγοί μας πάντα είναι τα ρήματα «ακούμε» και «προσπαθούμε»'. Με αυτή την παραίνεση έκλεισε ο πρωθυπουργός και τη δημόσια τοποθέτησή του κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, λίγο πριν τα κυβερνητικά στελέχη ακούσουν και συνομιλήσουν με τους πολίτες στις περιφέρειες της χώρας, όπου θα βρεθούν τις ημέρες του Πάσχα. Μία περίοδος που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς ο χρόνος μέχρι τις ευρωκάλπες μειώνεται και η κάθε επαφή με τους πολίτες πρέπει να εκπέμπει τα μηνύματα που θέλει να επικοινωνήσει η κυβέρνηση με βασικά τη σταθερότητα και τη συνέχεια.

Βαρύνων παράγοντας, ωστόσο, και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση αναμένεται να είναι το ποσοστό συμμετοχής των ψηφοφόρων, με την αποχή να αποτελεί "αγκάθι" και να προβληματίζει. Το εξέφρασε ο ίδιος ο πρωθυπουργός μιλώντας στου Υπουργούς του, τους οποίους και κάλεσε να αξιοποιήσουν το χρόνο που απομένει μέχρι την 9η Ιουνίου προκειμένου να εξηγήσουν στους πολίτες "τις περιπέτειες που μπορούν να φέρουν η αποχή από τη μία, μια άστοχη, επιπόλαιη επιλογή από την άλλη, χωρίς να αφήνουμε τα ψέματα της αντιπολίτευσης να δηλητηριάζουν τους πολίτες, ούτε τα επιμέρους παράπονα -που πάντα υπάρχουν- να θολώνουν τη συνολική πορεία του τόπου" όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

Τον προβληματισμό στο Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται να ενισχύει ακόμη περισσότερο ο "άκρατος λαϊκισμός των κομμάτων της αντιπολίτευσης", όπως λένε κυβερνητικές πηγές με τις μεγαλόστομες υποσχέσεις και τις ακοστολόγητες παροχές, οι οποίες ηχούν σαν σειρήνες στ' αφτιά των ψηφοφόρων, λένε οι ίδιες πηγές και παρότι αναγνωρίζουν ότι οι πολίτες πλήττονται από την παρατεταμένη ακρίβεια τονίζουν ότι αυτή σίγουρα δεν αντιμετωπίζεται με τις ακοστολόγητες προτάσεις της αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επ' αυτού, έκανε λόγο για "«λεφτόδεντρα», τα οποία βλέπω ότι φυτρώνουν με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα στον κήπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης" καλώντας τους Υπουργούς έναντι αυτών, να μιλούν τη γλώσσα της αλήθειας. "Να αντιτάξουμε τα πολλά αναχώματα τα οποία υψώνουμε στις ανατιμήσεις, με έκτακτες παρεμβάσεις, κυρίως όμως με τις μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, στις βασικές αποδοχές και στα επιδόματα. Ο στόχος μας παραμένει ο ίδιος: κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ και μέσος μισθός στα 1.500 ευρώ το 2027, στο τέλος της τετραετίας" υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

"Μένουμε, λοιπόν, με κάθε τρόπο δίπλα στον πολίτη, αναγνωρίζοντας ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία και ότι, ναι, μπορεί να μην έχουμε φτάσει εκεί ακόμα που θέλουμε, στην υγεία, στην παιδεία ή στο κράτος, αλλά πρέπει να θυμίζουμε τα σημαντικά βήματα που γίνονται παντού: από την άμυνα, το μεταναστευτικό, τα μέτρα κατά της βίας, τις σημαντικές επιτυχίες της Ελληνικής Αστυνομίας, μέχρι την οικονομία, τα μεγάλα έργα, την ψηφιοποίηση του Δημοσίου" κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

