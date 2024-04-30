Το στοίχημα της πολιτικής σταθερότητας και η ευκαιρία που ψάχνουν τα κόμματα της κεντροαριστεράς

Του Αντώνη Αντζολέτου

Για την ευρωκάλπη που πλησιάζει έχουν γραφτεί πολλά. Είναι ίσως η πρώτη φορά που η σύγκρουση για τους νέους εκπροσώπους σε Βρυξέλλες και Στρασβούργο έχει πάρει χαρακτήρα εθνικών εκλογών, αν και η λαϊκή εντολή που έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία πέρυσι τον Ιούνιο είναι όχι μόνο νωπή, αλλά και ξεκάθαρη.

Στο «παιχνίδι» πρόσφατα κομματικοί μηχανισμοί επιχειρούν να εμπλέξουν ακόμα και την Εκκλησία προκειμένου να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Από τη στιγμή που η πρώτη θέση είναι ξεκάθαρη το ερώτημα είναι τι διακυβεύεται. Η πολιτική σταθερότητα; Ο πρωθυπουργός έδωσε την απάντηση την προηγούμενη εβδομάδα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ: «Αν το αποτέλεσμα δεν είναι καλό, η ζωή μου θα γίνει λίγο πιο δύσκολη» συμπληρώνοντας ωστόσο πως «δεν θα καταρρεύσει η κυβέρνηση».

Στη γαλάζια παράταξη δεν εκτιμούν πως θα πέσουν κάτω από τον πήχυ των ευρωεκλογών του 2019. Και αν αυτό γίνει έχουν τρία χρόνια μπροστά τους για να επανέλθουν στα ποσοστά του 2023. Για τον πρωθυπουργό δεν υπάρχει καμία συζήτηση να προσφύγει πρόωρα στη λαϊκή ετυμηγορία. Δεν υπέκυψε στους «πειρασμούς» στην προηγούμενη τετραετία και όλα δείχνουν πως με αυτή τη λογική θα προχωρήσει. Στην εξίσωση θα πρέπει να υπολογιστεί πως η Νέα Δημοκρατία διαθέτει μια καλή πλειοψηφία 158 βουλευτών η οποία δεν αποκλείεται να αυξηθεί με τρεις επιπλέον έδρες αν το Εκλογοδικείο αποφασίσει πως οι Σπαρτιάτες δεν θα εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο.

Όλα τα βλέμματα θα στραφούν στο ποσοστά του δεύτερου και του τρίτου. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, διατηρήσει τη δεύτερη θέση ή αν το ΠΑΣΟΚ πετύχει την ανατροπή θα παίξει ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις. Υπάρχει ένα ακόμα στοιχείο εξίσου σημαντικό που δεν θα περάσει απαρατήρητο από τα «ραντάρ» των κομμάτων. Κατά πόσο οι δυνάμεις του κεντροαριστερού τόξου θα καταφέρουν μαζί να ξεπεράσουν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Στις εκλογές του καλοκαιριού ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Πλεύση Ελευθερίας αθροιστικά υπολείπονταν περίπου οχτώ μονάδες από τη γαλάζια παράταξη.

Ένα διαφορετικό αποτέλεσμα το οποίο θα έδειχνε τα κόμματα που κινούνται στο προοδευτικό τόξο, μαζί με τη Νέα Αριστερά, να είναι ενισχυμένα ενδεχομένως να άνοιγε μια κουβέντα για το πώς θα μπορούσε να υπάρχει μια μίνιμουμ συνεννόηση στην πορεία προς τις εθνικές κάλπες. Όχι πως θα είναι μια εύκολη κουβέντα, αλλά θα υπάρχει μια βάση.

Ο Κώστας Ζαχαριάδης, που μαζί με τους Γιάννη Ραγκούση και Θανάση Θεοχαρόπουλο είχαν προτείνει τη «μετακόμιση» του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει ευρωεκλογών στην ομάδα των ευρωσοσιαλιστών έριξε μια ιδέα στον τραπέζι μέσω της ιστοσελίδας Dnews. Την κοινή κάθοδο των προοδευτικών δυνάμεων σε περίπτωση που το Εκλογοδικείο αποφασίσει την έκπτωση των βουλευτών των Σπαρτιατών και την κατανομή των εδρών τους μέσω εκλογών. Κινητικότητα στο χώρο εξακολουθεί να υπάρχει απλώς όποια συζήτηση και αν ανοίγει πριν την 9η Ιουνίου είναι εξαιρετικά πρόωρη. Στεφανός Κασσελάκης και Νίκος Ανδρουλάκης, άλλωστε με τις τοποθετήσεις τους και τις «βαριές κουβέντες» που έχουν ανταλλάξει δείχνουν συνεχώς πως είναι πολύ δύσκολο να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.