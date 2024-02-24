«Πίστευα ότι ο κύκλος της εσωτερικής συζήτησης έκλεισε μετά τις αποχωρήσεις που έγιναν χωρίς πολιτική συζήτηση και πλήγωσαν τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε σήμερα σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Μιλώντας στο «κόκκινο», ο κ. Φάμελλος τόνισε: «Αν μπορούσα να κάνω μία παρέμβαση μέσα από το Κόκκινο θα ήταν μία παρέμβαση να συζητήσουμε για αυτά που λένε οι θέσεις. Τι κόμμα θα έχουμε, πώς θα λύσουμε τα προβλήματα που είχαμε».

Αναφερόμενος σε ενδεχόμενη εκλογή προέδρου του κόμματος, ο κ. Φάμμελος υποστήριξε ότι «Αν λοιπόν τώρα συζητάμε ξανά για μία πιθανή εκλογή προέδρου, λέω πιθανή γιατί και δεν είμαι σίγουρος και δεν θα ήθελα να ξαναμπλέξουμε σε αυτή την ιστορία γιατί έχουμε ευρωεκλογές μπροστά μας».

«Εμείς θα έπρεπε να σχεδιάσουμε τη μάχη για τα δημόσια πανεπιστήμια που είναι τις επόμενες δύο εβδομάδες και να σχεδιάσουμε και τη μάχη των ευρωεκλογών», πρόσθεσε.

