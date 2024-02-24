Να δημιουργήσουμε έναν στρατό στον οποίο τα άξια επαγγελματικά μας στελέχη θα συμπληρώνονται από έφεδρα στοιχεία, τα οποία θα είναι επαρκώς εκπαιδευμένα, τόνισε, σήμερα, Σάββατο 24 Φεβρουαρίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά την επίσκεψή του στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (ΣΕΑΠ), στο Ηράκλειο Κρήτης.

Χαρακτήρισε «ιδιαίτερη χαρά και τιμή» το γεγονός ότι επέστρεψε στη ΣΕΑΠ «μετά από πολλά χρόνια». «Εδώ υπηρέτησα και έγινα έφεδρος αξιωματικός» συμπλήρωσε.

Ο κ. Δένδιας στάθηκε ιδιαίτερα στην «ανάγκη να ενισχύσουμε την εφεδρεία» και να δημιουργήσουμε έναν στρατό «στον οποίο τα άξια επαγγελματικά μας στελέχη θα συμπληρώνονται από έφεδρα στοιχεία, τα οποία θα είναι επαρκώς εκπαιδευμένα».

«Μεθαύριο», συνέχισε, «θα είμαι στη Φινλανδία που θα μου γίνει η επίδειξη του φινλανδικού μοντέλου, το οποίο θα θέλαμε να προσαρμόσουμε στα ελληνικά δεδομένα ώστε να δημιουργήσουμε μέσα στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 τον νέο σύγχρονο ελληνικό στρατό».

Αναφερόμενος στα δύο χρόνια που συμπληρώνονται σήμερα «από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία» είπε: «Θα πρέπει να σημειώσουμε αυτήν την επέτειο, για να αντιληφθούμε όλοι τι μεγάλη απειλή, τι υπαρκτή απειλή συνιστά ο αναθεωρητισμός για τον 21ο αιώνα».

«Πως ισχυρά κράτη προσπαθούν να επιβάλλουν τη θέλησή τους σε γειτονικά τους κράτη πέρα από το Διεθνές Δίκαιο, πέρα από τις προβλέψεις του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών» κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Πηγή Φωτό: cretalive.gr

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.