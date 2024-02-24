Μήνυμα λίγες ώρες πριν την ομιλία της Όλγας Γεροβασίλη (στις 7 το απόγευμα) στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα το απόγευμα – όπου πιθανότατα θα ανακοινώσει την υποψηφιότητά της για πρόεδρος του κόμματος – έστειλε ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Ας το καταλάβουν όλοι καλά: Στην Αριστερά οι υπονομευτές δεν εκλέγονται αρχηγοί. Δεν το επιτρέπει η ηθική του κόσμου της Αριστεράς» αναφέρει ο πρόεδρος του κόμματος, σε ανάρτησή του στο Instagram.

«Αν δεν είμαι εγώ απέναντι στους νέους επίδοξους υπονομευτές, θα είναι κάποιος άλλος. Εκείνοι θα τον λένε «ουρανοκατέβατο», όμως θα τον έχει φέρει η κοινωνία, όπως έφερε εμένα.

Η κοινωνία με έφερε εμένα» γράφει ο Στέφανος Κασσελάκης, δημοσιεύοντας παράλληλα και μία σειρά από φωτογραφίες του.

Πώς διαμορφώνονται τα δύο «στρατόπεδα»

Η Όλγα Γεροβασίλη αναμένεται σήμερα αργά το απόγευμα, σύμφωνα με πληροφορίες, να ανοίξει τα χαρτιά της σε σχέση με τη διεκδίκηση της προεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ και να ξεκινήσει μια ακόμα κρίσιμη προεκλογική κούρσα.

Στο Ταε Κβον Ντο σήμερα θα μιλήσουν, αλλά και να βρεθούν όλα τα στελέχη που τη στηρίζουν: Αλέκος Φλαμπουράρης, Κώστας Ζαχαριάδης, Γιάννης Ραγκούσης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Κατερίνα Νοτοπούλου, Χρήστος Σπίρτζης κ.α. είναι έτοιμοι να μπουν σε μια πολύ δύσκολη μάχη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αντώνη Αντζολέτου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε και χθες στο συνέδριο όπως αναμένεται να κάνει και σήμερα.

Πιστοί στο πλευρό του παραμένουν οι Θεοδώρα Τζάκρη, Δώρα Αυγέρη, Νίνα Κασιμάτη, Ευάγγελος Αποστολάκης, Νίνα Κασιμάτη, Ραλλία Χρηστίδου, Βασίλης Κόκκαλης, Πέτρος Παππάς, και άλλα στελέχη και βουλευτές.

