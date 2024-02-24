Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στη Ντόχα με τον εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Tamim bin Hamad Al Thani.

Ο πρωθυπουργός και ο εμίρης του Κατάρ επαναβεβαίωσαν την αμοιβαία βούλησή τους για ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στην οικονομία και σε τομείς όπως ο τουρισμός και ο πολιτισμός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας μετά και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και τόνισε ότι η Ελλάδα παρουσιάζει μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες, ιδιαίτερα στην ενέργεια, τον τουρισμό, τον αγροδιατροφικό τομέα.

Συμφωνήθηκε να υπάρξει σύντομα επιχειρηματική αποστολή στην Αθήνα για τη διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας.

Ο πρωθυπουργός απηύθυνε πρόσκληση στον εμίρη του Κατάρ να επισκεφθεί την Αθήνα, την οποία ο Σεΐχης Tamim bin Hamad Al Thani αποδέχθηκε.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε ακόμα η κατάσταση στη Γάζα και οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Ελληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε τον σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο που παίζει το Κατάρ για την απελευθέρωση των ομήρων και την ειρήνη στην περιοχή, ενώ ο Εμίρης του Κατάρ εξέφρασε την εκτίμησή του για τις πρωτοβουλίες και τον ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή.

