Προβάδισμα 17,7% διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, μόλις δύο μήνες πριν τις ευρωεκλογές, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της «Palmos Analysis» για τον «Ελεύθερο Τύπο».

Η διαφορά της ΝΔ παραμένει τεράστια σε σχέση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον ΣΥΡΙΖΑ να δείχνει πως κερδίζει τη μάχη από το ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση.

«Ανοικτή» παραμένει και η τέταρτη θέση, καθώς Ελληνική Λύση και ΚΚΕ είναι πολύ κοντά.

Πάνω από το όριο του 3% - και την εκλογή ευρωβουλευτή- βρίσκονται ακόμα η Πλεύση Ελευθερίας, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και οι Σπαρτιάτες.

Αναλυτικά:

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, λίγο πριν ολοκληρώσει το πέμπτο έτος στην εξουσία, συνεχίζει να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των πολιτών.

Στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή για τις ευρωεκλογές η Ν.Δ. βρίσκεται στο 31,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 14,1%, το ΠΑΣΟΚ στο 13%, η Ελληνική Λύση στο 10,3%, το ΚΚΕ στο 9,4%, ενώ ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας με 4,2%, Νέα Αριστερά με 4%, Νίκη με 3,5% και Σπαρτιάτες με 3,3%.

Το κόμμα Δημοκράτες του Ανδρέα Λοβέρδου βρίσκεται κάτω από το όριο του 3%, με 1,3%, αλλά όπως φαίνεται προκαλεί ζημιά στο ΠΑΣΟΚ.

Οσον αφορά στο ίδιο ερώτημα, αλλά για τις βουλευτικές εκλογές, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής: Ν.Δ. 33,9%, ΣΥΡΙΖΑ 14,4%, ΠΑΣΟΚ 11,5%, Ελληνική Λύση 10,6%, ΚΚΕ 9%, Νέα Αριστερά 4,1%, Πλεύση Ελευθερίας 4%, Νίκη 3,5% και Σπαρτιάτες 2,8%.

Πηγή: skai.gr

