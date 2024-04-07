«Ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε ξανά πανικό κουνώντας το δάχτυλο στην Αξιωματική Αντιπολίτευση», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ σε ανακοίνωση του με αφορμή την ομιλία του πρωθυπουργού στο κλείσιμο των εργασιών του συνεδρίου της ΝΔ.

Σχολιάζει ειδικότερα ότι «ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, των μεγάλων σκανδάλων, της αδιαφάνειας και των υποκλοπών, ο πρωθυπουργός της συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών, κατέφυγε και σήμερα στην προσφιλή του τακτική: στην κατασυκοφάντηση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τον οποίο κατηγόρησε για μια ακόμη φορά για λαϊκισμό». Προσθέτει ότι ο κ. Μητσοτάκης «έφτασε μάλιστα στο σημείο να θυμηθεί τις συγκεντρώσεις που γίνονταν στο Σύνταγμα από πολίτες εξαιτίας της χρεοκοπίας στην οποία οδήγησε τη χώρα η ΝΔ, προσπαθώντας να δικαιολογήσει την ανεπάρκεια της κυβέρνησής του».

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ αναφέρει πως «όσο κι αν επιστρατεύει τους Ευρωπαίους φίλους του στην προσπάθειά του να απαξιώσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την περίοδο διακυβέρνησής του οι πολίτες έχουν πλέον καταλάβει ποιος είναι ο κ. Μητσοτάκης και θα του το δείξουν ξεκάθαρα στις κάλπες των ευρωεκλογών».

Πηγή: skai.gr

