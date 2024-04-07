«Σήμερα η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας, πυλώνας του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντρέχει στην άμυνα της Ουκρανίας, χάρη στους Έλληνες πολίτες και χάρη στην ηγεσία σας, Κυριάκο» επεσήμανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και επέμεινε πως η επαναφορά της ελληνικής οικονομίας μετά την δεκαετή και πλέον οικονομική κρίση είναι εντυπωσιακή υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Η ελληνική οικονομία ξεπερνά τους μέσους όρους, οι μισθοί και οι συντάξεις αυξάνονται, έχετε κάνει την Ελλάδα και την Ευρώπη υπερήφανη», είπε η κ. φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογράμμισε ότι η Ευρώπη έχει αποδείξει τι μπορεί να κάνει: «Μαζί επαναφέραμε τις οικονομίες μας μετά την πανδημία του κορονοϊού με το Ταμείο Next Generation -και θέλω να ευχαριστήσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αυτό- και στο Μεταναστευτικό ξεκαθαρίσαμε ότι εμείς, η Ευρώπη θα αποφασίζουμε ποιος θα εισέρχεται εντός της Ένωσης και υπό ποιες συνθήκες και όχι τα κυκλώματα των διακινητών».

Η Ούρσουλα φοντ ντερ Λάιεν επεσήμανε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει πλέον άνευ προηγουμένου προκλήσεις με μεγαλύτερη αυτή του λαϊκισμού, κάνοντας αναφορά στην προσπάθεια του Ρώσου προέδρου, Βλάντιμιρ Πούτιν να αφανίσει, όπως είπε, την Ουκρανία, αλλά και στους συμμάχους του εντός της ΕΕ, οι οποίοι, όπως τόνισε, προκαλούν ανοιχτά τις ευρωπαϊκές αξίες.

Αν και τα ονόματα κομμάτων ανά την Ευρώπη είναι διαφορετικά, ο στόχος είναι ο ίδιος να καταστρέψουν την Ευρώπη και αυτό δεν θα τους το επιτρέψουμε, οφείλουμε να ορθώσουμε ανάστημα και να αντεπιτεθούμε», δήλωσε κ. φον ντερ Λάιεν, επιμένοντας ότι η ρωσική πυραυλική επίθεση στην Οδησσό, όταν ήταν εκει ο Έλληνας πρωθυπουργός καταδεικνύει πόσο αδίστακτος είναι ο Βλάντιμιρ Πούτιν.

Τέλος, η κ. φον ντερ Λάιεν επέμεινε πως η ΕΕ οφείλει να δαπανήσει περισσότερα, καλύτερα και ευρωπαϊκά για την άμυνά της επιμένοντας ότι η συνεργασία στην άμυνα θα πρέπει να είναι προτεραιότητα του μέλλοντός μας. Σημείωσε τέλος ότι η ΕΕ οφείλει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας αλλά και το κοινωνικό της κράτος, ξεκαθαρίζοντας ότι «η μάχη για τη Δημοκρατία δεν τελειώνει ποτέ».

Πηγή: skai.gr

