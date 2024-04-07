Κάλεσμα για συνδιαμόρφωση του ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ απευθύνει ο Στέφανος Κασσελάκης ενόψει των προκριματικών εκλογών της επόμενης Κυριακής.

Σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναφέρει ότι «για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα μέλος ή φίλος κόμματος επιλέγει τους υποψηφίους για ένα εθνικό ψηφοδέλτιο».

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα μέλος ή φίλος κόμματος επιλέγει τους υποψηφίους για ένα εθνικό ψηφοδέλτιο.



Γίνε κομμάτι της εσωκομματικής μας δημοκρατίας.

Ψηφίζεις και διαλέγεις εσύ τους υποψήφιους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ.



Δήλωσε τα στοιχεία σου εδώ:… pic.twitter.com/8Xo0wmU55V — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) April 7, 2024

«Γίνε κομμάτι της εσωκομματικής μας δημοκρατίας. Ψηφίζεις και διαλέγεις εσύ τους υποψήφιους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ. Δήλωσε τα στοιχεία σου εδώ: isyriza.gr/eu_elections_s… εφόσον επιθυμείς να ψηφίσεις ηλεκτρονικά για τις προκριματικές εκλογές», αναφέρει και επισημαίνει ότι «η προθεσμία εγγραφής λήγει απόψε (Κυριακή) τα μεσάνυχτα».

«Πάρε τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια σου!», αναφέρει ο κ. Κασσελάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

