Του Χρυσόστομου Τσούφη

Από το νέο κτίριο της ΑΑΔΕ ο πρωθυπουργός προσπάθησε να πείσει και τους πιο δύσπιστους ότι η κυβέρνηση του θέλει να συνεχίσει να μειώνει τους φόρους. Άλλο όμως να θέλεις κι άλλο να μπορείς….



Οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες – παρά τους βελτιωμένους όρους που πέτυχε η κυβέρνηση – μόνο χαλαροί δεν είναι και αν αφαιρεθούν οι λειτουργικές, αμυντικές και συνταξιοδοτικές δαπάνες, που κάθε χρόνο θα αυξάνονται, αφήνουν στην κυβέρνηση περιθώριο περίπου 1δισ€/έτος για παρεμβάσεις. Για το 2026 μάλιστα ο χώρος είναι μόλις 820εκατ€.



Δη δει χρημάτων, η κυβέρνηση συνδέει άρρηκτα την μείωση των φορολογικών βαρών με τα αποτελέσματα από τον πόλεμο κατά της φοροδιαφυγής. Κι αισθάνεται αισιόδοξη ότι το 2027 – τελευταίο έτος της δεύτερης διακυβέρνησης – θα μπορέσει να συγκεντρώσει επιπλέον 2,5δισ€ μόνο από την πάταξη της φοροδιαφυγής.



Στο 2ο κύκλο φοροελαφρύνσεων που βρίσκεται στα σκαριά οι κεντρικοί άξονες είναι οι εξής:

Οι μειώσεις έμμεσων φόρων ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ εκτός κάδρου. Κατά συνέπεια μειωμένους ΦΠΑ και ΕΦΚ δεν πρόκειται να έχουμε εκτός συγκλονιστικού απροόπτου έως και το 2027.

Στον πυρήνα μπαίνει η μεσαία τάξη, ο μισθωτός μέσος εργαζόμενος.



Η μεσαία τάξη ήταν η μεγάλη αδικημένη της προηγούμενης μεταρρύθμισης στη κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων. Η μείωση του εισαγωγικού συντελεστή στο 9% ευνόησε πάρα πολύ τα χαμηλά εισοδήματα.

Το 2ό κλιμάκιο – 10.001€-20.000€ - έχει 22% συντελεστή

και 28% το τρίτο κλιμάκιο από 20.001€ έως 30.000€.

Η διαφορά είναι χαώδης οπότε υπάρχει πεδίον δόξης λαμπρό για μια παρέμβαση.



Περαιτέρω ενίσχυση των εισοδημάτων των εργαζομένων θα προκύψει και από την μείωση 0,5% που απομένει να γίνει στις ασφαλιστικές εισφορές ( Από 1/1/2025 η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει μείωση τους κατά 1 μονάδα) ώστε να υλοποιηθεί η προεκλογική δέσμευση της μείωσης των 5 μονάδων συνολικά.



Από το 2026 θα προχωρήσει η μείωση των τεκμηρίων κατά 30%. Ήδη έχει συσταθεί ειδική επιτροπή που εξετάζει τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν και θα κάνει τις εισηγήσεις της στην ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών



Εφόσον κλείσουν αν όχι όλες αλλά οι περισσότερες «πόρτες και παράθυρα» φοροδιαφυγής - όπως έλεγε χαρακτηριστικά στον skai.gr αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών - μέσω του myAADE, της σύνδεσης ταμειακών με POS και προσεχώς με το σύστημα IRIS και των υπόλοιπων πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει και θα αναλάβει η ΑΑΔΕ, παρελθόν θα αποτελέσει και ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων. Μέτρο που πάντως θεωρείται καθόλα επιτυχημένο καθώς έχει αυξήσει δηλωθέντα τζίρο και έσοδα στα δημόσια ταμεία ενώ σε αμφισβήτηση του έχουν προχωρήσει ελάχιστοι φορολογούμενοι



Φόρος εισοδήματος από ενοίκια, εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων , μείωση φόρων επιχειρήσεων δεν αποτελούν προς το παρόν μέρος των σκέψεων του οικονομικού επιτελείου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.