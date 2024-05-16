Οι «λεπτομέρειες» των ευρωεκλογών που θα κρίνουν το αποτέλεσμα

Του Αντώνη Αντζολέτου

Τον Μάιο του 2019 η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 33,12% εξέλεξε οχτώ ευρωβουλευτές από τους 21 συνολικά. Το τελευταίο κόμμα που πήρε το εισιτήριο για τις Βρυξέλλες ήταν η Ελληνική Λύση με 4,18%. Με 2,99% και περίπου 170.000 ψήφους εκτός είχε μείνει το ΜέΡΑ25 που είχε τερματίσει έβδομο. Πριν από πέντε χρόνια το ποσοστό των λοιπών κομμάτων έφτανε το 21%. Το πώς ακριβώς θα «κάτσει η μπίλια» στις φετινές κάλπες μετά τη δεύτερη και την τρίτη κατανομή είναι αδύνατον να προσδιοριστεί για αυτό και τα μικρότερα κόμματα δεν μπορούν να αρκεστούν στο να περάσουν απλώς το «υποχρεωτικό κατώφλι» του 3%. Το εκλογικό μέτρο βρίσκεται στο 4,71% (100/21). Με αυτά τα δεδομένα οι δυνάμεις βρίσκονται στην τελική ευθεία πριν τις κάλπες της 9ης Ιούνιου με τις στοχεύσεις να έχουν ήδη μπει.

Η προσέγγιση των αναποφάσιστων δεν μπορεί παρά να αποτελεί τον πρώτο στόχο, καθώς το τελικό αποτέλεσμα και οι εντυπώσεις θα κριθούν στις λεπτομέρειες και σε ποσοστά της τάξης του 2%-3%. Διαφορετικό θα είναι για τη Νέα Δημοκρατία αν καταφέρει να περάσει οριακά το ψυχολογικό φράγμα του 30% και άλλη εικόνα θα δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το κόμμα του στην περίπτωση που «σκαρφαλώσει» πάνω από το ποσοστό της προηγούμενης ευρωκάλπης. Το ίδιο παράδειγμα μπορεί να δοθεί και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ένα ποσοστό 15% δεν θα έχει καμία σχέση με ένα 18%, με τον Στέφανο Κασσελάκη να έχει βάλει σκοπό να ξεπεράσει τη λαϊκή ετυμηγορία του καλοκαιριού που ήταν ένα ηχηρό «χαστούκι» για το κόμμα του. Από τη Θράκη μίλησε και για ποσοστό με το «2» μπροστά ανεβάζοντας τον πήχυ. Πιο είναι το πιο σημαντικό στοιχείο; Πως πάνω από τους μισούς που βρίσκονται στη ζώνη των αναποφάσιστων (υπολογίζονται στις δημοσκοπήσεις περίπου στο 10% του εκλογικού σώματος) προσδιορίζονται στο χώρο του κέντρου και της κεντροαριστεράς.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ η κατάληψη της δεύτερης θέσης είναι αυτοσκοπός, ενώ για το ΠΑΣΟΚ το «χάλκινο μετάλλιο» σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών του κινήματος θα προκαλέσει μια μεγάλη συζήτηση μέσα στο κίνημα για το γεγονός ότι παρά την κατάρρευση της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν μπορεί να γίνει το επόμενο βήμα. Στη χθεσινή δημοσκόπηση της MRB, για λογαριασμό του OPEN, στην εκτίμηση ψήφου οι δυο δυνάμεις ήταν κοντά με 16% και 14% αντίστοιχα. Στη Χαριλάου Τρικούπη δεν είναι αρκετό μόνο να διπλασιάσει το ποσοστό της σε σχέση με το 2019.

Στα άκρα δεξιά του εκλογικού χάρτη το 2% το οποίο φέρεται να είχε μείνει πιστό στους Σπαρτιάτες ψάχνει πολιτική στέγη, καθώς δεν θα συμμετέχουν στις ευρωεκλογές. Η Ελληνική Λύση «φλερτάρει» με το διψήφιο ποσοστό και αν αυτό συμβεί ενδεχομένως καταφέρει να ανέβει και ένα «σκαλί» στη γενική κατάταξη. Ενισχυμένο εμφανίζεται το ΚΚΕ που δεν θέλει να επιτρέψει κάτι τέτοιο και επιθυμεί να εμφανίσει άνοδο σε σχέση με το περσινό καλοκαίρι. Ρεύμα παρουσιάζει η Ζωή Κωνσταντοπούλου με την Πλεύση Ελευθερίας και η πιθανή αύξηση του ποσοστού της κατά 0,5% - 1% να κεντρίζει το ενδιαφέρον των δημοσκόπων. Χθες η MRB την αποτύπωσε στο 3,4% ελαφρώς πεσμένη. Να μην περιοριστεί στη ζώνη του 3%, αλλά να πετύχει κάτι καλύτερο που θα αποτελεί υποθήκη για το μέλλον επιθυμούν στη Νέα Αριστερά που έχουν ξεκινήσει μια εκστρατεία εσωστρέφειας με επικεφαλής τον Αλέξη Χαρίτση έχοντας στο πλευρό του το σύνολο των κορυφαίων στελεχών που σχημάτισαν την κοινοβουλευτική ομάδα των «11». Στην εκτίμηση ψήφου της MRB αποτυπώθηκαν πιο ψηλά από ποτέ στο 3,8%. Είναι γεγονός πως αυτές οι μικρές διαφορές στα αποτελέσματα «προσφέρονται» για να υπάρξουν αρκετές ερμηνείες από το κόμματα, καθώς το καθένα έχει εκτός από διαφορετικούς στόχους και άλλο μέτρο σύγκρισης.

