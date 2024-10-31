Του Γιάννη Ανυφαντή

Ένσταση αντισυνταγματικότητας επί του άρθρου 13 του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης αποβλήτων, τη βελτίωση του πλαισίου εξοικονόμησης ενέργειας και την ανάπτυξη των έργων ενέργειας κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ στην Ολομέλεια της Βουλής.

Σύμφωνα με το κείμενο της ένστασης, που υπέβαλε το ΠΑΣΟΚ, η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 13 «αντίκεται καταφανώς στο Σύνταγμα» καθώς δίνει την αρμοδιότητα διαχείρισης των αποβλήτων στο Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αφαιρώντας την από τους ΟΤΑ, αν και αποτελεί «τοπική υπόθεση». «Όπως επισημαίνεται, οι ΟΤΑ εκ του Συντάγματος κατέχουν την αρμοδιότητα διαχείρισης των τοπικών υποθέσεων, ενώ η αρμοδιότητα της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων τους έχει εκχωρηθεί έως σήμερα λόγω του γεγονότος ότι αποτελεί αποκλειστικά και μόνο τοπική υπόθεση», υποστηρίζεται μεταξύ άλλων στην ένταση.

Η συζήτηση επί της ενστάσεως αναμένεται να διεξαχθεί στην Ολομέλεια μετά το πέρας των τοποθετήσεων των εισηγητών των κοινοβουλευτικών ομάδων, ενώ αργότερα ομιλία αναμένεται να πραγματοποιήσει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Πηγή: skai.gr

