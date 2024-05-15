Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Πέμπτη 16.05 στην εκπομπή «Σήμερα» απαντά στον Δημήτρη Οικονόμου και τον Άκη Παυλόπουλο για την Οικονομία, τις Ευρωεκλογές και τα εθνικά θέματα, μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερτογάν, την επίσκεψη του πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα στην Αθήνα, και τις εξελίξεις στη Βόρεια Μακεδονία.

