Η εμφάνιση του Matt LeBlanc προκαλεί ανησυχία στους φίλους και θαυμαστές του. Φωτογράφοι απαθανάτισαν τον ηθοποιό με ένα τσιγάρο στο στόμα, ενώ φαίνεται ότι έχει πάρει και πολλά κιλά. Για την ακρίβεια, είναι ένας άλλος Matt LeBlanc. Το αγαπημένο μας «Φιλαράκι» εθεάθη στη Νότια Καλιφόρνια μετά τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του Matthew Perry.

Ο ηθοποιός, γεννημένος στο Νιούτον της Μασαχουσέτης, ήταν ένα από τα βασικά μέλη της διάσημης σειράς, στην οποία συμμετείχαν επίσης οι Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer και ο αείμνηστος Matthew Perry.

Οι φίλοι του εξακολουθούν να ανησυχούν για τον συμπρωταγωνιστή τους, ο οποίος έχει απομονωθεί τον τελευταίο καιρό. «Έχει γίνει πλέον ερημίτης. Οι φίλοι του μετά βίας μαθαίνουν νέα του», ανέφερε άνθρωπος που μίλησε στο «In Touch Weekly».

Ο ίδιος άνθρωπος επισήμανε ότι οι ανησυχίες προκλήθηκαν, αφού ο LeBlanc εμφανίστηκε «ατημέλητος» και «εξαντλημένος», ενώ τον είδαν στο Λος Άντζελες σε πολλές εξόδους τον περασμένο μήνα.

Μετά τον θάνατο του Perry, ο LeBlanc είχε γράψει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Matthew... Με βαριά καρδιά λέω αντίο. Οι στιγμές που περάσαμε μαζί είναι ειλικρινά από τις αγαπημένες στιγμές της ζωής μου. Ήταν τιμή μου να σε αποκαλώ φίλο μου. Θα χαμογελάω πάντα όταν σε σκέφτομαι και δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Ποτέ». Και πρόσθεσε: «Άνοιξε τα φτερά σου και πέταξε αδερφέ, είσαι επιτέλους ελεύθερος. Με πολλή αγάπη. Και υποθέτω ότι θα κρατήσεις τα 20 δολάρια που μου χρωστάς».

Matt LeBlanc puffs a cigarette during day out in Los Angeles amid claims the Friends star could be 'unravelling' following close friend and former co-star Matthew Perry's sudden death https://t.co/vDIXo44wHl pic.twitter.com/3ZQT54DDIZ — Daily Mail US (@DailyMail) October 30, 2024

Ο θάνατος του Matthew Perry στις 28 Οκτωβρίου του 2023 αιφνιδίασε τη βιομηχανία του θεάματος. Μόλις ένα χρόνο νωρίτερα, είχε μοιραστεί με ειλικρίνεια στα απομνημονεύματά του ότι, παρά τη φήμη και την περιουσία του, η ζωή του δεν ήταν εύκολη. Οι εθισμοί του είχαν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας. Ωστόσο, ο ηθοποιός φαινόταν να τα είχε ξεπεράσει και να είναι χαρούμενος.

Ο Πέρι πέθανε από πνιγμό ως αποτέλεσμα χρήσης κεταμίνης -όχι αυτή που χρησιμοποιούσε στο παρελθόν για να καταπολεμήσει την κατάθλιψη και το άγχος. Στα απομνημονεύματά του, «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing», που εκδόθηκαν στα τέλη του 2022, ο ηθοποιός είχε γράψει για το πώς ένιωθε όταν έπαιρνε κεταμίνη: «Συχνά νόμιζα ότι πέθαινα κατά τη διάρκεια αυτής της ώρας. Σκέφτηκα, αυτό συμβαίνει όταν πεθαίνεις. Κι όμως, έκανα συνεχώς αυτή τη μ@λ..., επειδή ήταν διαφορετικό και οτιδήποτε διαφορετικό είναι καλό. Η κεταμίνη δεν ήταν για μένα».

