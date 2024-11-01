Δεκατέσσερις τραυματισμοί στα επεισόδια στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, 4 προσαγωγές

Δεκατέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την διάρκεια των επεισοδίων χθες βράδυ μεταξύ αστυνομικών και πυροσβεστών, εντός και εκτός του κτηρίου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι 12 από τους τραυματίες είναι αστυνομικοί, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών (ΠΑΣΣΥΠ) Αλέξης Ψαρόπουλος δήλωσε πως τραυματίστηκαν δύο πυροσβέστες, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, έγιναν τέσσερις προσαγωγές στη ΓΑΔΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.