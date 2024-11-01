Γάζα: Τουλάχιστον 46 νεκροί εξαιτίας ισραηλινών βομβαρδισμών

Τουλάχιστον 46 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν χθες Πέμπτη εξαιτίας ισραηλινών βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του ελεγχόμενου από τη Χαμάς παλαιστινιακού θύλακα. Τα περισσότερα θύματα αναφέρθηκαν στο βόρειο τμήμα του θύλακα, όπου μεταξύ άλλων επλήγη νοσοκομείο.

Ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν στην Μπέιτ Λάχια για στρατιωτικούς σκοπούς, υποστηρίζοντας ότι «δεκάδες τρομοκράτες» κρύβονταν εκεί. Υγειονομικοί αξιωματούχοι και η Χαμάς αρνούνται την κατηγορία.

Το βράδυ της Πέμπτης, 16 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν εξαιτίας ισραηλινών βομβαρδισμών σε δύο σπίτια στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με γιατρούς του νοσοκομείου Αλ Άουντα που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Διευκρίνισαν ότι μεταξύ των νεκρών είναι ένας διασώστης και δύο δημοσιογράφοι.

Το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου το Ισραήλ διεμήνυσε τον Ιανουάριο ότι είχε διαλύσει τη διοίκηση της Χαμάς, βρίσκεται επί του παρόντος στο επίκεντρο των επιχειρήσεων που διεξάγει ο ισραηλινός στρατός στον θύλακα. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, άρματα μάχης αναπτύχθηκαν στην Τζαμπάλια, την Μπέιτ Χανούν και την Μπέιτ Λάχια για να εξοντώσουν μαχητές που φέρονται να είχαν ανασυνταχθεί στην περιοχή.

Ο Εΐντ Σαμπάχ, επικεφαλής των νοσηλευτών στο «Καμάλ Αντουάν», δήλωσε στο Reuters ότι μέλη του προσωπικού υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στον τρίτο όροφο του νοσοκομείου.

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα στο νοσοκομείο, στο οποίο οι ισραηλινές δυνάμεις έκαναν έφοδο και το κατέλαβαν για λίγο την περασμένη εβδομάδα. Το Ισραήλ δήλωσε ότι συνέλαβε περίπου 100 φερόμενους μαχητές της Χαμάς κατά την έφοδο στο νοσοκομείο. Ισραηλινά άρματα μάχης παραμένουν σε κοντινή απόσταση.

Το υπουργείο Υγείας στην ελεγχόμενη από τη Χαμάς Λωρίδα της Γάζας απηύθυνε έκκληση στους διεθνείς οργανισμούς «να προστατεύσουν τα νοσοκομεία και το ιατρικό προσωπικό από τη βαρβαρότητα της (ισραηλινής) κατοχής».

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του επιχειρούν στην περιοχή του νοσοκομείου με βάση στοιχεία των υπηρεσιών πληροφοριών για την παρουσία τρομοκρατών και τρομοκρατικών υποδομών σε κοντινή απόσταση. «Κατά την επιχείρηση αυτή, διαπιστώθηκε ότι δεκάδες τρομοκράτες κρύβονταν στο νοσοκομείο, με κάποιους εξ αυτών να παριστάνουν μέλη του προσωπικού του νοσοκομείου», ανέφερε ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) μετά το πλήγμα της Πέμπτης.

Η οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανέφερε ότι ένας από τους γιατρούς της στο νοσοκομείο, ο Μοχάμεντ Ομπέιντ, συνελήφθη το περασμένο Σάββατο από τις ισραηλινές δυνάμεις. Ζήτησε την προστασία του γιατρού, καθώς και όλου του ιατρικού προσωπικού που «αντιμετωπίζει τρομακτική βία καθώς προσπαθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

