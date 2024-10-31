Ο «δικός» μας Billy Zane είναι αγνώριστος. Ο ηθοποιός «μεταμορφώθηκε» σε Marlon Brando για τη νέα βιογραφική ταινία «Waltzing With Brando».

Σε πρόσφατη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο 58χρονος ηθοποιός φαίνεται να ενσαρκώνει τον θρύλο της μεγάλης οθόνης, Μάρλον Μπράντο, όταν ετοιμαζόταν να πρωταγωνιστήσει σε έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους όλων των εποχών: τον ανεπανάληπτο «Νονό».

Οι θαυμαστές επαίνεσαν την επιλογή του κάστινγκ για τη νέα ταινία, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνο στην Ιταλία, και είπαν ότι η «μεταμόρφωση» του Zane σε Brando είναι εκπληκτική.

Ο Billy Zane -ηθοποιός αλλά και παραγωγός- γεννημένος στις 24 Φεβρουαρίου του 1966 στο Σικάγο, είδε τις μετοχές του στην ηθοποιία να εκτινάσσονται στα ύψη μετά τη συμμετοχή του στον «Τιτανικό». Οι γονείς του Βασίλη Τζανετάκου, όπως είναι το πραγματικό όνομα του, είναι και οι δύο ελληνικής καταγωγής, η μητέρα του Θάλια από τη Χίο και ο πατέρας του Γιώργος από τη Λακωνική Μάνη.

Στο «Waltzing With Brando», το οποίο σκηνοθετεί ο Bill Fishman, ο Zane θα υποδυθεί τον εκλιπόντα ηθοποιό κατά την περίοδο που προετοιμαζόταν για μερικούς από τους πιο εμβληματικούς ρόλους του: τον «Νονό» καθώς και το «Last Tango in Paris». Η βιογραφική ταινία βασίζεται στα απομνημονεύματα που έγραψε ο Bernard Judge.

«Δεν έχω ντραπεί! Είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας. Είμαι πατριώτης, είναι στο DNA μου. Αν και γεννήθηκα στο Σικάγο, οι γονείς μου είναι από τη Σπάρτη και τη Χίο», είχε δηλώσει ο ηθοποιός σε συνέντευξή του. Το μικρόβιο για την υποκριτική το «κόλλησε» από τους γονείς του, οι οποίοι ήταν ερασιτέχνες ηθοποιοί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.