Έτοιμη η νέα κοινοβουλευτική ομάδα των «11» - Οι διασπάσεις της Αριστεράς

Η επίσημη ανακοίνωση της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας τη Δευτέρα, αποτελούμενη από τους 11 βουλευτές που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, θα βάλει τη «σφραγίδα» της σε μια νέα μεγάλη διάσπαση στο χώρο της Αριστεράς. Έγινε σε δυο στάδια. Πρώτα είπε «αντίο» η «Ομπρέλα» και ακολούθησε η «ομάδα Αχτσιόγλου». Το τελικό βήμα θα γίνει με την ίδρυση του φορέα – κόμματος που θα ακολουθήσει αργότερα. Θα μεσολαβήσει, σύμφωνα με πληροφορίες και ένα Συνέδριο μέσα στο 2024 που θα ενοποιήσει τις κινήσεις που θα ενταχθούν στο νέο σχήμα.

Για το προεδρείο της κοινοβουλευτικής ομάδας οι ισορροπίες κρατήθηκαν και εκπλήξεις δεν υπήρχαν. Ο Αλέξης Χαρίτσης που είχε μείνει στα μετόπισθεν στην κούρσα διαδοχής τον Σεπτέμβριο περνά πλέον σε πρώτο πλάνο και αναλαμβάνει πρόεδρος της νέας Κ.Ο.

Η Έφη Αχτσιόγλου με τις παρεμβάσεις της στη Βουλή θα δείξει το ειδικό βάρος που έχει στο νέο σχήμα, ωστόσο η ίδια είχε αποφασίσει να μην έχει κάποιον ρόλο αυτή την περίοδο. Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ως μέλος της «Ομπρέλας» και ο πλέον έμπειρος στα οικονομικά θα αναλάβει να αντιπαρατεθεί απέναντι στον πρωθυπουργό σε κρίσιμες μάχες. Συνεπικουρούμενος βεβαίως, όπου χρειάζεται και από τον Αλέξη Χαρίτση και την Έφη Αχτσιόγλου.

Η εμπειρία του Νάσου Ηλιόπουλου στη θέση του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ ήταν καταλυτική για να αναλάβει τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Η Πέτη Πέρκα έχει ανεβάσει σημαντικά τις μετοχές της το τελευταίο διάστημα και ήταν η δεύτερη βουλευτής που συνέδραμε δίπλα στους «εννέα» προκειμένου να συγκροτηθεί η Κ.Ο. Όσον αφορά το όνομα οι πληροφορίες επιμένουν πως θα περιλαμβάνει το πολύ δυο με τρεις λέξεις με σίγουρη μόνη τη λέξη Αριστερά. Προσδιορισμοί όπως «νέα», «οικολογική», «σύγχρονη» έχουν πέσει στο τραπέζι. Απομένει να οριστεί ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας και σε βάθος χρόνου ο εκπρόσωπος τύπου.

Το «διαζύγιο» δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση και κανείς πριν από τις εκλογές του Μάϊου δεν θα μπορούσε να προδικάσει τις εξελίξεις στην Κουμουνδούρου. Αλλαγές «τεκτονικές» που επηρέασαν όλο το χώρο της κεντροαριστεράς.

Ο δρόμος μέχρι να ιδρυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μακρύς. Το 1989 κάτω από την ομπρέλα του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ μπήκαν το ΚΚΕ και η ΕΑΡ. Το εγχείρημα, παρά τις αισιόδοξες προβλέψεις για τη νέα σελίδα που ανοιγόταν στο χώρο δεν προχώρησε και ο Περισσός αποχώρησε το 1991. Οι συζητήσεις και οι ζυμώσεις ήταν πολλές μέχρι να σχηματιστεί τελικά το 2004 ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι ήρεμες ημέρες δεν κράτησαν πολύ, καθώς στο 6ο Συνέδριο του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ η ανανεωτική πτέρυγα έφυγε από το κόμμα με τον Φώτη Κουβέλη να σχηματίζει τη ΔΗΜΑΡ. Είχε προηγηθεί το 2008 η ανάληψη της προεδρίας από τον Αλέξη Τσίπρα.

Τη μεγαλύτερη διάσπαση, που όμως δεν του κόστισε εκλογικά, ο ΣΥΡΙΖΑ την έζησε τον Αύγουστο του 2015 όταν η Αριστερή Πλατφόρμα του Παναγιώτη Λαφαζάνη με 25 βουλευτές αποχώρησε από την Κουμουνδούρου. Σχηματίστηκε η Λαϊκή Ενότητα η οποία τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς δεν κατάφερε να ξεπεράσει το όριο του 3% και να μπει στη Βουλή.

