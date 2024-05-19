Αυγενάκης: Ερευα και για 1.000 περιπτώσεις παράνομων ενισχύσεων

Συνέχιση των απαραίτητων ελέγχων ώστε να αποκαλυφθούν όλα τα κυκλώματα που λυμαίνονται την αγροτική παραγωγή και την αγορά υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης.

«Δεν θα κάνουμε πίσω γιατί έχουμε δεσμευθεί στους Έλληνες κτηνοτρόφους και γεωργούς ότι οι ενισχύσεις πρέπει να δίνονται στην ώρα τους και σωστά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με διαφάνεια και με συνέπεια, αλλά κυρίως σε αυτούς που πραγματικά τις δικαιούνται» ανέφερε σε δηλώσεις του ο αρμόδιος υπουργός.

Υπογράμμισε ότι όλες οι περιπτώσεις παράνομων ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που εντοπίσθηκαν από τις διωκτικές αρχές θα ελεγχθούν μια προς μια.

Πρόκειται για 1.000 περιπτώσεις που αφορούν σε υψηλά ποσοστά ζώων στη βιολογική κτηνοτροφία και ήδη από τους ελέγχους που έχουν ξεκινήσει υπάρχουν τέσσερις προφυλακίσεις.

Ο κ. Αυγενάκης υπογράμμισε ότι «πρόκειται για περίπτωση που χαρακτηρίζεται εγκληματική οργάνωση. Όλα αυτά είναι προϊόν της αποφασιστικής πρωτοβουλίας που ακολούθησε το ΥΠΑΑΤ από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα. Και θα συνεχίσουμε. Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε πλευρά».

Τόνισε επίσης, ότι με τα μέχρι τώρα στοιχεία έχουν επιβληθεί πρόστιμα 2 εκατ. ευρώ για διάφορες παραβάσεις ενώ σημείωσε ότι γίνεται έλεγχος σε 167 «ξεχασμένες» υποθέσεις.

Τέλος, επισήμανε ότι εντός των επόμενων ημερών θα έρθει στη Βουλή το νέο κυρωτικό πλαίσιο για τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ για να γίνει νόμος του κράτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

