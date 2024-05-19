Σολτς: Αλληλεγγύη στους νέους πλημμυροπαθείς

Ήταν καλοκαίρι του 2021 όταν η κοιλάδα του Αρ στη δυτική Γερμανία χτυπήθηκε από φονικές πλημμύρες. Η περιοχή ήταν απροετοίμαστη, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης δεν λειτούργησε, ο τραγικός απολογισμός ήταν πάνω από 180 νεκροί και ανυπολόγιστες ζημίες που δεν έχουν μέχρι σήμερα αποκατασταθεί.



Οι μνήμες ξαναζωντανεύουν στη νοτιοδυτική Γερμανία. Χωρίς νεκρούς, αλλά ήδη με τεράστιες καταστροφές το κρατίδιο του Ζάαρλαντ και ορισμένες περιοχές στα κρατίδια της Ρηνανίας-Παλατινάτου, καθώς και της Βάδης-Βυρτεμβέργης πλήττονται τις τελευταίες μέρες από καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις, μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις.

Σε συναγερμό βρίσκεται η Πολιτική Προστασία στο Ζααρμπρύκεν, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία ενώ η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για επιδείνωση του καιρού σε ορισμένες από τις πληγείσες περιοχές με νέες ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες.Σοβαρά είναι τα προβλήματα και στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Σύμφωνα με τοπικές αρχές, βροχοπτώσεις και πλημμύρες αυτής της έντασης καταγράφονται κάθε είκοσι με πενήντα χρόνια.Στο κρατίδιο του Ζάαρλαντ μετέβη το Σάββατο ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς εκφράζοντας προς τους κατοίκους της περιοχής την αλληγεγγύη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. «Έχουμε μια ισχυρή παράδοση αλληλεγγύης» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Κανείς δεν θα πρέπει να αφεθεί στο έλεος της βροχής υπό αυτή τη δύσκολη κατάσταση».Η πρωθυπουργός του κρατιδίου Άνκε Ρέχλινγκερ, επίσης από τους Σοσιαλδημοκράτες, ανέφερε ότι οι αρχές του κρατιδίου βρίσκονται σε επιφυλακή και δεσμεύθηκε να παρασχεθεί σε όλους τους πληγέντες άμεση στήριξη.«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση στηρίζει το Ζάαρλαντ με ισχυρές δυνάμεις και γνώμονα την προστασία της ζωής», ανέφερε από την πλευρά της και η υπ. Εσωτερικών της Γερμανίας Νάνσι Φέζερ.

