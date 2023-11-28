Τη συγκρότηση κοινοβουλευτικής ομάδας με πρόεδρο τον Αλέξη Χαρίτση αποφάσισαν σήμερα οι 11 ανεξάρτητοι βουλευτές που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Οι «11» βουλευτές είναι: Αναγνωστόπουλου Σία, Αχτσιόγλου Έφη, Ζεϊμπέκ Χουσεΐν, Ηλιόπουλος Νάσος, Πέρκα Πέτη, Τζανακόπουλος Δημήτρης, Τζούφη Μερόπη, Τσακαλώτος Ευκλείδης, Φερχάτ Οζγκιουρ, Φωτίου Θεανώ, Χαρίτσης Αλέξης

Το προεδρείο της νέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας έχει ως εξής:

Πρόεδρος ΚΟ Αλέξης Χαρίτσης

Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι Ευκλείδης Τσακαλώτος, Νάσος Ηλιόπουλος

Γραμματέας ΚΟ Πέτη Πέρκα

Η επίσημη ανακοίνωση μαζί με το όνομα της νέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαν σήμερα αποφασίστηκε μια σειρά δημοσίων εκδηλώσεων που στο πλαίσιο και της συζήτησης του προϋπολογισμού θα παρουσιαστεί ένα συνεκτικό σχέδιο για μια προοδευτική, οικολογική, αριστερή εναλλακτική πρόταση για την Ελλάδα.



Πηγή: skai.gr

