Για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία, απειλή και κλοπή κατήγγειλε τον 33χρονο εν διαστάσει σύζυγό της μία 36χρονη, σε περιοχή του δήμου Δέλτα, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 33χρονος, με καταγωγή από τη Γεωργία, συνελήφθη κι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο συλληφθείς μετέβη, χθες το πρωί, το σπίτι της καταγγέλλουσας, όπου φέρεται, με χρήση σωματικής βίας, να την υποχρέωσε να ανεχθεί γενετήσια πράξη, ενώ στη συνέχεια της αφαίρεσε το κινητό της τηλέφωνο.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, ο 33χρονος είχε μεταβεί εξωτερικά της οικίας της απειλώντας την 36χρονη.

