Κασσελάκης: Θέλουμε να κυβερνήσουμε καλύτερα για το καλό όλου του κόσμου

"Φέρτε έναν φρέσκο αέρα, πιο ανθρώπινο στην πολιτική. Στηρίξτε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Στέφανο και την ομάδα του", είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασσελάκης, απευθυνόμενος σε πολίτες του Ευόσμου, στη διάρκεια περιοδείας του στην περιοχή.

"Οταν μου λέτε μη μασάς, κράτα γερά, δυνατά, σας ευχαριστώ για τις ευχές, αλλά τις επιστρέφω", τους είπε και τον χειροκρότησαν.

Αναφερόμενος στη Νέα Δημοκρατία παρατήρησε πως κυβερνά πέντε χρόνια τώρα και δεν μπορεί ακόμα να λέει ότι για όλα φταίει ο Τσίπρας του 2015.

Ο κ. Κασσελάκης σταμάτησε στο προεκλογικό περίπτερο του ΣΥΡΙΖΑ στον κεντρικό πεζόδρομο του Ευόσμου και συνομίλησε με πολίτες που τον περίμεναν εκεί.

Αμέσως μετά κατευθύνθηκε στο προεκλογικό περίπτερο του ΠΑΣΟΚ, που βρίσκεται απέναντι, σε απόσταση έξι μέτρων, όπου συνομίλησε με τον Αντώνη Τασόπουλο, πρώην γραμματέα της τοπικής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, τον Χάρη Κατσάνη, αναπληρωτή γραμματέα και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής και την Κατερίνα Νικολαΐδου, πρώην γραμματέα.

Τους ευχήθηκε "καλή δύναμη" κι εκείνοι "καλή επιτυχία".

Τους ρώτησε από πότε είναι οργανωμένοι, του απάντησαν από πολλά χρόνια, σχεδόν από την ίδρυση του και μοιραία η συζήτηση έφτασε στον Ανδρέα Παπανδρέου.

"Αγωνιζόμαστε για να μπορέσουμε να κάνουμε μία Ελλάδα διαφορετική, όπως έκανε Ανδρέας Παπανδρέου το 1981", είπε ο Αντώνης Τασόπουλος.

"Εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε καλύτερα για το καλό όλου του κόσμου. Όπως έκανε τη συμφιλίωση το 1981 ο Ανδρέας, να μονοιάσουμε όλη τη χώρα", τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης.

"Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να ανέβουν όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις", σημείωσε ο Αντώνης Τασόπουλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ περπάτησε στον πεζόδρομο, μπήκε σε καφέ, συνομίλησε με πολίτες, άκουσε αιτήματά τους και φωτογραφήθηκε μαζί τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

