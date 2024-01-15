Της Πηνελόπης Γκάλιου



"Κουδούνι" χτυπάει σήμερα στις 18.30 στην Πειραιώς, προκειμένου να ξεκινήσει το διήμερο "σεμινάριο" στους βουλευτές της ΝΔ επί του νομοσχεδίου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτόν. Μετά από σειρά επαφών, τηλεφωνημάτων και εξ αποστάσεως "ζυμώσεων" όλο το Σαββατοκύριακο, μεταξύ κυβερνητικών υποστηρικτών του νομοσχεδίου και όσων διατηρούν επιφυλάξεις, το κατώφλι του γαλάζιου στρατηγείου θα περάσει σήμερα το πρώτο γκρουπ των βουλευτών, που το όνομά τους ξεκίνάει απο το "Α" έως το "Κ".

Την ενημέρωση έχει αναλάβει ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο οποίος θα είναι και ο εισηγητής του νομοσχεδίου στη Βουλή ενώ θα συνδράμουν και οι αντιπρόεδροι του κόμματος Άδωνις Γεωργιάδης και Κωστής Χατζηδάκης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και η Γραμματέας του κόμματος Μαρία Συρεγγέλα. Στόχος είναι να φωτιστεί κάθε πτυχή της επικείμενης νομοθετικής ρύθμισης και να γίνει διεξοδική συζήτηση επί όλων των θεμάτων που προβληματίζουν, προκειμένου να καμφθούν οι ενστάσεις και να μειωθούν στο ελάχιστο οι αντιδρώντες βουλευτές.

Το στίγμα των προθέσεων έδωσε εκ νέου με την εβδομαδιαία του ανάρτηση στο Facebook ο πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας ότι δεν έχει πρόθεση να διχάσει την κοινωνία και υπογραμμίζοντας το δικαιωματικό χαρακτήρα της νομοθετικής παρέμβασης, "να διευθετήσουμε ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ισότητας. Να αναγνωρίσουμε νομικά μια πραγματικότητα που υφίσταται και στη χώρα μας» υπογράμμισε, σημειώνοντας παράλληλα την ανάγκη αντιμετώπισης "αδικιών και ανισοτήτων με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών".

Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν απόλυτη εικόνα της αμηχανίας και της αναστάτωσης που έχει προκαλέσει η επικείμενη νομοθετική ρύθμιση στους κόλπους της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ και ειδικά στους βουλευτές επαρχίας όπου οι σχέσεις με τους ψηφοφόρους είναι πιο διαπροσωπικές και η πίεση της Εκκλησίας φαίνεται να βρίσκει μεγαλύτερη απήχηση.

Υπό αυτές τις συνθήκες η διήμερη κυβερνητική "αποστολή ενημέρωσης", που ξεκινάει από σήμερα το απόγευμα, δεν προμηνύεται καθόλου εύκολη, καθώς παραμένει ένας σημαντικός αριθμός γαλάζιων βουλευτών, οι οποίοι δεν φαίνεται να αρκούνται στην έκφραση της διαφωνίας τους δια της αποχής αλλά εμφανίζονται διατεθειμένοι να παραστούν στην ψηφοφορία της Βουλής και να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο.

Διψήφιος φέρεται να είναι ο αριθμός αυτής της "κατηγορίας" των βουλευτών, στο πρώτο, σημερινό "γκρουπ ενημέρωσης", οι οποίοι έχουν διαμηνύσει ότι επιμένουν στη διαφωνία τους και για λόγους συνειδησιακούς, δεν προτίθενται να αλλάξουν στάση.

Ανάμεσά τους οι βουλευτές που και δημόσια έχουν διατυπώσει την αρνητική στάση τους, όπως ο Κώστας Καραγκούνης, ο Ανδρέας Κατσανιώτης, η Άννα Καραμανλή, ο Κώστας Γκιουλέκας και ο Θόδωρος Καράογλου, αλλά και ο υφυπουργός Άμυνας Γιάννης Κεφαλογιάννης, εμφανίζεται επιφυλακτικός με τη νομοθετική ρύθμιση, παρότι είναι πιθανές οι συνέπειες από τυχόν καταψήφιση, για τα κυβερνητικά μέλη.

Αμετακίνητος στην διαφωνία του με την επικείμενη νομοθετική ρύθμιση και στην πρόθεσή του να το καταψηφίσει, παραμένει και ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βοριδης, αψηφώντας τυχόν συνέπειες. "Ε, δεν θα χάσει η Βενετιά βελόνι! Θα αναλάβει κάποιος άλλος. Μια δουλειά είναι και αυτή, στις δουλειές συμβαίνουν διάφορα", δήλωσε στο Βήμα της Κυριακής για το ενδεχόμενο εξόδου του από την κυβέρνηση, παρότι άγνωστη παραμένει – μέχρις ώρας - η τύχη των κυβερνητικών στελεχών που δε θα στηρίξουν την κυβερνητική πρωτοβουλία.

Ενόχληση με αιχμές, αλλά για τη διαδικασία της ενημέρωσης, εξέφρασε ο Νικήτας Κακλαμάνης, αποσυνδέοντάς τη από την ουσία του νομοσχεδίου, "Δεν δέχομαι να με ενημερώσει για ένα τόσο σημαντικό θέμα όσο η ρύθμιση για τα ομόφυλα ζευγάρια ένας υπουργός, που είναι ικανός, αλλά τον γνώρισα μόλις πριν μερικά χρόνια. Πρέπει να συγκληθεί η Κοινοβουλευτική Ομάδα και να συνεδριάσει όσες ώρες χρειαστεί για να συζητηθεί το ζήτημα" υποστήριξε, παρότι για κάθε νομοσχέδιο η ΚΟ και τα στελέχη του κόμματος ενημερώνονται στα κεντρικά της ΝΔ από τον εκάστοτε εισηγητή, όπως σημειώνουν πηγές, απαντώντας στην κριτική.

