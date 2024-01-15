Του Αντώνη Αντζολέτου

Μια ακόμα δύσκολη Κεντρική Επιτροπή για τον ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώθηκε με το ζήτημα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών να διχάζει το κόμμα. Η αφορμή δόθηκε από τις ενστάσεις του Παύλου Πολάκη οι οποίες εκφράστηκαν από την Παρασκευή στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.

Ποιο είναι το συμπέρασμα μετά τη διήμερη συνεδρίαση; Πως για τη ψήφιση του νομοσχεδίου της Νέας Δημοκρατίας θα υπάρχει κομματική πειθαρχία. Ο Στέφανος Κασσελάκης δεν έκανε πίσω, απλώς έτεινε χείρα φιλίας στη δευτερολογία του προς τον Παύλο Πολάκη προκειμένου να μη συνεχιστεί η εσωστρέφεια. «Και εγώ αν δεν γνώριζα τον Καπνισάκη και τον Πολάκη δεν θα ήμουν στον ΣΥΡΙΖΑ», είπε χαρακτηριστικά επιχειρώντας να αλλάξει σελίδα.

Σε συνομιλίες με στελέχη της Κουμουνδούρου είναι φανερό πως και η επιλογή του Χανιώτη βουλευτή να μην μιλήσει μέσα στη συνεδρίαση είχε αυτό το στόχο. Να μην προκαλέσει άλλα πάθη με δεδομένο, μάλιστα πως σε λίγες ημέρες θα κληθεί να ψηφίσει για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές θα κατατεθεί μέσα στον Φεβρουάριο. Είναι απορίας άξιο ωστόσο, πως σε ένα προνομιακό πεδίο για τον ΣΥΡΙΖΑ, που έχει να κάνει με τα δικαιώματα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατάφερε να διχαστεί. Η κακή εικόνα ξεκίνησε από την Παρασκευή όταν η εκπρόσωπος τύπου, Δώρα Αυγέρη, επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις σχετικά με την κομματική πειθαρχία με τον Στέφανο Κασσελάκη λίγο μετά να κάνει σαφές πως τίποτα δεν έχει αλλάξει.

Η επόμενη ημέρα στην Κουμουνδούρου δεν θα είναι ρόδινη με δεδομένο, μάλιστα πως μια ακόμα δημοσκόπηση μέσα στο Σαββατοκύριακο έδειξε πως το κόμμα παγιώνεται στην τρίτη θέση (GPO για την εφημερίδα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ). Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτυπώθηκε στο 10.1% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,3%. Από σήμερα θα αρχίσει ο τελικός σχεδιασμός για τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας στις Σπέτσες. Ο Στέφανος Κασσελάκης δεν θέλει να υπάρχουν απουσίες και επιθυμεί να έχει όλους τους βουλευτές του στο νησί. Στόχος του είναι να δείξει πως η κοινοβουλευτική του ομάδα είναι συμπαγής. Για το αν το «γυαλί» με τον Παύλο Πολάκη δεν έχει ραγίσει μόνο, αλλά έχει σπάσει θα φανεί τις επόμενες ημέρες.

Το άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα που ανέκυψε αφορά την ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Η νέα πρόταση των Κώστα Ζαχαριάδη, Γιάννη Ραγκούση και Θανάση Θεοχαρόπουλου για διεξαγωγή δημοψηφίσματος, σχετικά με το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα ενταχθεί στους Ευρωπαίους σοσιαλδημοκράτες, ξάφνιασε τους πάντες. Αναμένεται να ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα ενόψει Συνεδρίου που κατά πολλούς θα κυριαρχήσει το επόμενο διάστημα, καθώς είναι μια συζήτηση ταυτοτική. Το ότι ο Στέφανος Κασσελάκης την αντιμετωπίζει ως μια θετική πρόταση σημαίνει πως καταλαβαίνει ότι έχει απήχηση στη βάση. «Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι πυροτέχνημα. Έχει βάση. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να συζητηθεί στο Συνέδριο. Είμαστε όλοι βέβαιοι ότι η ταυτότητα μας δεν θα αλλάξει. Δεν πρόκειται να γίνουμε κόμμα διαχείρισης τύπου ΠΑΣΟΚ. Συζητήστε το στο Συνέδριο εγώ έχω κάνει γνωστή τη θέση μου ότι θα ήθελα ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ηγετική δύναμη της Αριστεράς και μάλιστα να δώσουμε και το παράδειγμα στο κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς για το πως πρέπει να είναι η σύγχρονη Ευρωπαϊκή Αριστερά», ανέφερε χαρακτηριστικά στη δευτερολογία του στην Κ.Ε την Κυριακή.

Πηγή: skai.gr

