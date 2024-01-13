DW: «Ισχυρές αντιστάσεις» στον γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια στην Ελλάδα 

Στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια που έχει εξαγγείλει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται η ελβετική εφημερίδα Neue Zürcher Zeitung (NZZ).



«Έρχεται ο γάμος για ομόφυλα ζευγάρια στην Ελλάδα; Οι αντιστάσεις είναι ισχυρές» διαβάζουμε στον τίτλο του ρεπορτάζ που επισημαίνει ότι «δεν προβάλλει μόνο η Εκκλησία μεγάλη αντίσταση. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Alco για τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό Alpha, αυτή την εβδομάδα, το 49% των Ελλήνων απορρίπτει τη νομιμοποίηση του γάμου για ομόφυλα ζευγάρια. Ένα ποσοστό 35% δηλώνει υπέρ. Αλλά και στο ίδιο του το κόμμα, ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να ελπίζει σε μία ανεπιφύλακτη υποστήριξη. Σύμφωνα με ελληνικά μέσα ενημέρωσης, από τους 158 βουλευτές της συντηρητικής 'Νέας Δημοκρατίας' μπορεί να είναι λιγότεροι από 100 εκείνοι που θα υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο. Ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι αίρεται η κομματική πειθαρχία για την επικείμενη ψηφοφορία».

Πηγή: DW - Γιάννης Παπαδημητρίου

Η εφημερίδα της Ζυρίχης αναφέρεται και στο επίμαχο ζήτημα της τεκνοθεσίας με παρένθετη μητέρα, επισημαίνοντας ότι στην Ελλάδα επιτρέπεται μεν,που αποδεδειγμένα δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν για ιατρικούς λόγους. Η παρένθετη μητρότητα επιτρέπεται μόνο υπό αλτρουιστικούς όρους, δηλαδή όχι επ' αμοιβή. Αλλά και εδώ έχει 'αναπτυχθεί μία 'γκρίζα ζώνη', στην οποία ευδοκιμούν επικερδείς ευκαιρίες εμπορικής εκμετάλλευσης».

