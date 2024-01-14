Επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, στην Ιορδανία

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, αναχωρεί αύριο, Δευτέρα 15 Ιανουαρίου, για το Αμμάν, όπου θα πραγματοποιήσει επίσκεψη εργασίας στο Βασίλειο της Ιορδανίας.

Στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας, ο κ. Γεραπετρίτης θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας, Ayman Safadi. Μετά τις διευρυμένες συνομιλίες των δύο αντιπροσωπειών, θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις των δύο Υπουργών προς τον Τύπο.

Την Τρίτη 16 Ιανουαρίου, ο Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να γίνει δεκτός από τον Βασιλιά της Ιορδανίας, Abdullah II.

Πηγή: skai.gr

