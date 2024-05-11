«Επιζήμια για τα συμφέροντα της χώρας μας» χαρακτηρίζει την «ΙΧ εξωτερική πολιτική του κ. Μητσοτάκη», ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε, «Σύμφωνα με το σημερινό δημοσίευμα φιλοκυβερνητικής εφημερίδας, η κυβέρνηση αποδέχεται την πάγια τουρκική προσπάθεια περί "πολιτικής επίλυσης διαφορών". Δηλαδή, «επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών (…) από τις συζητήσεις των δύο χωρών, είτε υπό την εποπτεία κάποιου Οργανισμού, είτε κάποιας ισχυρής χώρας, είτε της Ε.Ε», αντί για την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ. Αν δεν το διαψεύσει άμεσα η κυβέρνηση θα είναι υπόλογη για μια εθνικά επιζήμια στρατηγική αλλαγής των πάγιων θέσεων της χώρας, που απεμπολεί τα εθνικά συμφέροντα».

«Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να διευκρινίσει άμεσα στον ελληνικό λαό τους λόγους για οποίους όχι μόνο δεν προωθεί μια συγκροτημένη στρατηγική στα ελληνοτουρκικά, αλλά τηρεί στάση υποβάθμισης και αφωνίας απέναντι στις συνεχείς τουρκικές προκλήσεις, επαναπαυόμενη στο "θετικό κλίμα" της Διακήρυξης των Αθηνών», τονίζει η Κουμουνδούρου.

Πηγή: skai.gr

