Η ενημέρωση γίνεται παγίως από τον επισπεύδοντα υπουργό στα μέλη της ΚΟ και πρόκειται για μία πάγια θεσμική διαδικασία ενημέρωσης των βουλευτών, ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Σήμερα» αναφορικά με την «επιχείρηση ενημέρωσης» των γαλάζιων βουλευτών για τον νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

«Ο πρωθυπουργός υπήρξε σαφής, δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο και σεβόμαστε την άποψη εκείνων που διαφωνούν, αλλά λέμε ότι η Ελλάδα πρέπει να κάνει αυτό που έχουν κάνει 36 χώρες του κόσμου, 20 στην Ευρώπη ως προς τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και 22 χώρες στην Ευρώπη και 39 στον κόσμο ως προς την τεκνοθεσία» πρόσθεσε ο κ. Σκέρτσος. «Μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα, δεν ερχόμαστε με όρους σύγκρουσης».

Ο ίδιος τόνισε «είμαστε κυβέρνηση που δουλεύουμε για όλους του πολίτες. Θα υπάρξει ψήφος κατά συνείδηση για τους βουλευτές αλλά σε ό,τι αφορά τους υπουργούς που συμμετέχουν, έχουν αυξημένη ευθύνη στήριξης των νομοθετικών πρωτοβουλιών. Αλλά βεβαίως οι υπουργοί είναι και βουλευτές».

Ερωτηθείς για το αν πρέπει να παραμείνει ο κ. Βορίδης στην κυβέρνηση αν καταψηφίσει, ο κ. Σκέρτοσς απάντησε ότι «δεν τίθενται τέτοια ζητήματα σε αυτή τη φάση. Αυτό που προέχει είναι η ενημέρωση».

«Στην Ελλάδα από το 1946 ένας άντρας μόνος του όπως και μία γυναίκα μπορεί να υιοθετήσει ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού. Υπάρχουν ομοφυλόφιλοι που έχουν παιδιά και δεν μπορεί να αναγνωριστεί εντός της σχέσης», είπε ο κ. Σκέρτσος.

«Επεκτείνουμε ένα αστικό δικαίωμα ως προς τον πολιτικό γάμο που πρόκειται για μία σύμβαση και δεν επιτρέπεται να υπάρχουν διακρίσεις. Θέλουμε να λύσουμε τη διάκριση, το στίγμα».

Ερωτηθείς για την αντίδραση από την πλευρά του κ. Σαμαρά, ο υπουργός Επικρατείας τόνισε ότι «ο πρωθυπουργός δεν έκρυψε ποτέ ότι βρίσκεται στο πρόγραμμά μας και όλοι οφείλουμε να ξέρουμε σε ποια πλατφόρμα εκλέχθηκε η ΝΔ».

Σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση και τις προθέσεις της απέναντι στο νομοσχέδιο, ο κ. Σκέρτσος απάντησε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν γνωρίζουν κομματικούς φραγμούς και θα ήταν καλοδεχούμενη η στήριξη από την πλευρά της αντιπολίτευσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.