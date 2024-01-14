Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Χαραυγή» ερωτηθείς «ποιός ο ρόλος της Αριστεράς» σε ένα κόσμο όπου κύριο χαρακτηριστικό είναι πόλεμοι, φτώχεια, δυστυχία και αντιλαϊκά μέτρα, είπε ότι «μέσα σε αυτό το "ποδαρικό" του 2024 υπάρχει ο ρόλος εκείνης της "αριστεράς", της ενσωματωμένης στο σύστημα, που στα κοινοβούλια και στο ευρωκοινοβούλιο ψηφίζει αντιλαϊκά μέτρα, πολεμικές δαπάνες, τάσσεται υπέρ του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία, πιο πριν σε Λιβύη, Γιουγκοσλαβία κοκ., συχνά μάλιστα κι από κυβερνητικές θέσεις, ή και τη θέση του γγ του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η ευρωατλαντική "αριστερά", που στην Ελλάδα εκφράζουν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΝΕΑΡ κ.ά.».

«Και υπάρχει το ΚΚΕ, άλλα κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα στον κόσμο, που συγκρούονται με όλα αυτά και κινητοποιούνται, οργανώνουν τη λαϊκή πάλη, αποκαλύπτουν την αιτία, που βρίσκεται στο καπιταλιστικό σύστημα και εργάζονται σκληρά για να διαμορφωθούν οι όροι για την ανατροπή αυτού του συστήματος. Τους αγώνες της αριστεράς τιμούν εκείνα τα κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα που, μέσα στον σημερινό παγκόσμιο αρνητικό συσχετισμό δύναμης, παλεύουν ενάντια στο εκμεταλλευτικό σύστημα» τόνισε.

Ως προς τις αιτίες ανόδου της ακροδεξιάς, είπε ότι «κατ' αρχάς η αστική τάξη και οι μηχανισμοί του κράτους της στηρίζουν την ακροδεξιά και φασιστικές δυνάμεις, που αξιοποιούνται ως "αιχμή του δόρατος" του κεφαλαίου ενάντια στην πάλη του λαών».

Σημείωσε τις «μεγάλες ευθύνες των αστικών κυβερνήσεων και κομμάτων που με την αντιλαϊκή τους πολιτική τροφοδοτούν την απογοήτευση» καθώς και την «ευθύνη και των "αριστερών", σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων, που κυβέρνησαν στην Ευρώπη, όπως στην Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ» με υποσχέσεις «που αποδείχθηκαν "κενό γράμμα", μιας και το καπιταλιστικό σύστημα δεν "εξανθρωπίζεται"» και «οδήγησαν στην απογοήτευση ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων, που εμπιστεύθηκαν τη σοσιαλδημοκρατία, και σε συντηρητική στροφή».

«Επιπλέον, σε μεγάλες χώρες της Ευρώπης λείπουν ΚΚ με ισχυρές δυνάμεις στην εργατική τάξη και σύγχρονη επαναστατική στρατηγική. Αυτό είναι ένας ακόμη παράγοντας για τη συγκεκριμένη εξέλιξη» τόνισε.

Ο Δ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε «ελπιδοφόρο μήνυμα» την ενίσχυση της πολιτικής επιρροής του ΚΚΕ, ενώ στην ερώτηση «σε ποιά ποσοστά στοχεύει το κόμμα για τις ευρωεκλογές» απάντησε ότι «το ΚΚΕ αναδεικνύεται σε ισχυρή δύναμη εργατικής - λαϊκής αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ. Αυτό είναι βασικό κριτήριο παραπέρα συμπόρευσης και ενίσχυσης του κόμματος στην καθημερινή πάλη για κάθε λαϊκό πρόβλημα και στις ευρωεκλογές. Οι εργαζόμενοι και η νεολαία δεν χρειάζονται ευρωβουλευτές που θα υμνούν ως δεξιοί και αριστεροί "ψάλτες" την ΕΕ, μια ιμπεριαλιστική ένωση, αλλά αγωνιστές, που θα την αντιπαλεύουν, θα αγωνίζονται για αποδέσμευση από ΝΑΤΟ - ΕΕ με το λαό κυρίαρχο στον τόπο μας».

Τόνισε ότι το ΚΚΕ έχει «εκατοντάδες χιλιάδες συμμάχους, τις ζωντανές κοινωνικές δυνάμεις που συμπορεύονται με το ΚΚΕ και φιλοδοξούμε αυτή η συμπόρευση να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο, με όσους καθημερινά πείθονται πως το σύστημα "έχει φάει τα ψωμιά του", πως απαιτείται σύγκρουση με τα μονοπώλια για να έχουμε κατακτήσεις και να ανοίξει ο δρόμος για να βάλουμε στο "σκουπιδοτενεκέ" της Ιστορίας εκείνα και εκείνους που μας "κάνουν το βίο αβίωτο"».

Ερωτηθείς πως εξηγεί το φαινόμενο ενίσχυσης της κυβέρνησης Μητσοτάκη είπε ότι «δεν είναι πρωτοφανές, άλλωστε όπως έχουμε αναδείξει, η κυβέρνηση της ΝΔ απολαμβάνει της στήριξης όλων των άλλων κομμάτων στις βασικές πολιτικές επιλογές προς όφελος του κεφαλαίου, των αμερικανο-νατοϊκών "συμμάχων" και σε βάρος των εργαζομένων, του λαού».

«Η λύση στην αντιλαϊκή κυβέρνηση της ΝΔ δεν βρίσκεται σε κάποιον "από μηχανής" "σωτήρα", και μάλιστα made in USA, αλλά στο ρεύμα της ανατροπής, της αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, του ταξικού της χαρακτήρα, των κομμάτων που την υπηρετούν, του κράτους του κεφαλαίου, δηλαδή ενός ρεύματος που δεν ψάχνει νέους "σωτήρες" μέσα από κυβερνητικές εναλλαγές ίδιας ή παρόμοιας κοπής, αλλά κοινωνική ανατροπή προς όφελος του λαού» υπογράμμισε ο Δ. Κουτσούμπας.

Αναφορικά με την προσπάθεια «εξομάλυνσης των σχέσεων Ελλάδας - Τουρκίας», επισήμανε κυρίως ότι «στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με τον «νατοϊκό επιταχυντή» στη διευθέτηση των ελληνοτουρκικών ζητημάτων, σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, καθώς και σε βάρος των πραγματικών συμφερόντων των δύο λαών, αλλά και με ανάλογες επιπτώσεις στο Κυπριακό ζήτημα».

«Το ΚΚΕ συντονίζει την κοινή δράση του με το ΚΚ Τουρκίας ενάντια στις αστικές τάξεις, τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες τους με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, για την πραγματική φιλία και συνεργασία των δύο λαών. Συντονίζει την πάλη του με όλους τους λαούς και τις αγωνιστικές πολιτικές δυνάμεις της περιοχής, της Αν. Μεσογείου και της Μ. Ανατολής, με όλους τους λαούς του κόσμου» είπε ο Δ. Κουτσούμπας.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, απαντώωντας στην ερώτηση αν ανησυχεί για «τον κίνδυνο γενικότερης ανάφλεξης στη Μ. Ανατολή όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η γενοκτονία που επιχειρεί το κράτος του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα» είπε «σαφώς, γιατί στη σύγκρουση εμπλέκονται τα συμφέροντα τόσο των αστικών κρατών της περιοχής, όσο και η γενικότερη αντιπαράθεση για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό σύστημα ανάμεσα στις ισχυρότερες διεθνώς δυνάμεις, τις ΗΠΑ και την Κίνα, τις συμμαχίες τους».

«Μιλάμε για μια περιοχή πλούσια σε ενεργειακές ύλες και "κόμβο" μεταφοράς εμπορευμάτων, όπου "διασταυρώνονται" εμπορικοί δρόμοι και "τέμνονται" μεγάλα και αντικρουόμενα συμφέροντα. Για το λόγο αυτό, πέρα από τη σταθερή και ολόψυχη στήριξή μας στο λαό της Παλαιστίνης, παλεύουμε ενάντια στην εμπλοκή και συμμετοχή της Ελλάδας και σε αυτόν τον πόλεμο» τόνισε, καταλήγοντας στη συνέντευξή του, ο Δ. Κουτσούμπας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.