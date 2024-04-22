Συνεχίζει την ενημερωτική εκστρατεία των Ελλήνων του εξωτερικού για την επιστολική ψήφο ο πρώην υπουργός Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη και βουλευτής στο Νότιο Τομέα Αθηνών, Τάκης Θεοδωρικάκος. Αυτή την εβδομάδα επισκέπτεται το Λονδίνο και το Παρίσι.

Σήμερα θα μιλήσει στο Λονδίνο, σε εκδήλωση που διοργανώνει ο σύλλογος "Θυάτειρα" (Διεθνής Ένωση Φίλων Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας) και η Hellenic Bankers Association. Αύριο θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ.Νικήτα.

Την Πέμπτη 25, Απριλίου ο κ. Θεοδωρικάκος θα μιλήσει σε εκδήλωση της ελληνικής κοινότητας Παρισιού και περιχώρων.

Στόχος της περιοδείας του είναι η αύξηση του αριθμού των ομογενών που εγγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Εσωτερικών για την επιστολική ψήφο, καθώς και η συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού στις επερχόμενες ευρωεκλογές

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.