Οι κρίσεις στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία και στην Υποσαχάρια Αφρική «διαρκώς επιδεινώνουν τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα των κρίσεων αυτών και από την άλλη πλευρά διαρκώς διαμορφώνουν συνθήκες κινδύνου για την εξάπλωσή τους και την επέκταση σε πεδία και χώρες ανά την υφήλιο» ανέφερε ο υπουργός εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των αρμόδιων υπουργών στο Λουξεμβούργο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι μετά το Συμβούλιο θα μεταβεί στο Κατάρ και στο Κουβέιτ «ώστε να προσπαθήσουμε από κοινού όλοι να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο ειρήνευσης στην πολύπαθη περιοχή της Μέσης Ανατολής και να σταματήσει η ανθρωπιστική καταστροφή η οποία συντελείται».

Συγκεκριμένα, ο υπουργός εξωτερικών δήλωσε:

«Συνέρχεται σήμερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε μια πραγματικά οδυνηρή συγκυρία για την υφήλιο, με την κρίση στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, στην Υποσαχάρεια Αφρική, κρίσεις οι οποίες έχουν δύο βασικά χαρακτηριστικά: Διαρκώς επιδεινώνουν τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα των κρίσεων αυτών και από την άλλη πλευρά διαρκώς διαμορφώνουν συνθήκες κινδύνου για την εξάπλωσή τους και την επέκταση σε πεδία και χώρες ανά την υφήλιο. Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι. Ήδη έχει κάνει πολλά, θα επιλέξει είτε να βρίσκεται στην αιχμή των εξελίξεων με περισσότερο ενεργή παρουσία ή θα παραμείνει στην κατάσταση αυτή. Στο πλαίσιο ακριβώς των ειρηνευτικών προσπαθειών που γίνονται αμέσως μετά το Συμβούλιο θα ταξιδέψω στις χώρες του Κόλπου, στο Κατάρ και στο Κουβέιτ ώστε να προσπαθήσουμε από κοινού όλοι να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο ειρήνευσης στην πολύπαθη περιοχή της Μέσης Ανατολής και να σταματήσει η ανθρωπιστική καταστροφή η οποία

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.