Ο Γιώργος Αρβανιτίδης διευθυντής των Δημοκρατών του Ανδρέα Λοβέρδου

Μετά από πρόταση του προέδρου των Δημοκρατών Ανδρέα Λοβέρδου και την ομόφωνα σύμφωνη γνώμη του πολιτικού συμβουλίου ο πρώην βουλευτής Γιώργος Αρβανιτίδης ορίζεται διευθυντής του κόμματος.

Ο Γιώργος Αρβανιτίδης ήταν βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ-Κίνηµα Αλλαγής.

Κατάγεται από τη Σίνδο και είναι παντρεμένος µε την οικονομολόγο Καλλιόπη Αραμπατζή, µε την οποία έχουν αποκτήσει δύο κόρες, τη Μαρία και τη Σταυρούλα.

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Μετά την ολοκλήρωση των πανεπιστημιακών σπουδών του, εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα ως Στέλεχος και Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Εκλέχθηκε Δήμαρχος Σίνδου (1995-1998) και Δήμαρχος Εχεδώρου (2003-2007 και 2007-2009, οπότε και παραιτήθηκε προκείμενου να συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές).

