Επικαιροποίηση του Στρατηγικού Διμερούς Πλαισίου ανάμεσα σε Ελλάδα και Βρετανία

Σε επικαιροποίηση του Στρατηγικού Διμερούς Πλαισίου, που προβλέπει στενότερη συνεργασία σε μια σειρά τομέων, προχώρησαν Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο.

Τη δεύτερη ανασκόπηση του πλαισίου συνεργασίας μετά από την αρχική του σύσταση στα τέλη του 2021 διεξήγαγαν την Τρίτη στο Λονδίνο η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και ο αρμόδιος για ευρωπαϊκά θέματα ομόλογός της Λίο Ντόχερτι.

Οι δύο υφυπουργοί έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στην κοινή πρόθεση για εμβάθυνση της συνεργασίας στους τομείς της ασφάλειας, της εκπαίδευσης, του εμπορίου, ενώ επιβεβαίωσαν πως υπάρχει αμοιβαία πρόθεση και περιθώριο ευρύτερης συνεργασίας στην αντιμετώπιση των δικτύων διακινητών παράτυπων μεταναστών.

Οι λεπτομέρειες της συνεργασίας στους επιμέρους τομείς καθορίζονται σε επίπεδο αρμοδίων υπουργών.

Η κα Παπαδόπουλου δήλωσε ότι συζητήθηκαν θέματα κοινού διεθνούς ενδιαφέροντος, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τα δυτικά Βαλκάνια, το Κυπριακό, καθώς και ζητήματα διμερούς συνεργασίας.

«Είναι μια στενή σχέση αυτή με το ΗΒ, έχει βάθος χρόνου και βεβαίως τη δυνατότητα περαιτέρω εμβάθυνσης και βελτίωσης», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι ήταν προφανής η βρετανική προσπάθεια το κλίμα της συνάντησης να είναι όσο το δυνατόν πιο καλό, μετά από το διπλωματικό επεισόδιο του Νοεμβρίου και την απότομη ακύρωση της συνάντησης των πρωθυπουργών των δύο χωρών από τον Ρίσι Σούνακ.

Έκανε δε λόγο για μία «εκ βαθέων, πολύ περιεκτική και πολύ ουσιαστική» συζήτηση με τον ομόλογό της.

Η κα Παπαδόπουλου είχε επίσης συνάντηση με τον σκιώδη υφυπουργό Ευρώπης του Εργατικού Κόμματος Στίβεν Ντάουτι, επίσης σε ιδιαιτέρως θερμό κλίμα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.