Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη στήριξη των αγροτών παρουσίασε ο Στέφανος Κασσελάκης - Βίντεο

«Έχω αφουγκραστεί τις ανησυχίες των αγροτών που βιώνουν ανασφάλεια και είναι δικαιολογημένο», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Κασσελάκης, μέτρα για αγρότες

Τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την επίλυση των προβλημάτων των αγροτών παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασσελάκης με βίντεο στο οποίο παραθέτεις τις προτάσεις του.

Ως πρώτο μέτρο, ο κ. Κασσελάκης, ανέφερε την κατάργηση του ειδικού φόρου καυσίμων καθώς και τη μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 6%.

Επίσης προτείνει πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα και επιδότηση σε φάρμακα και λιπάσματα.

Αναφορικά για τον ΕΛΓΑ είπε ότι οι αποζημιώσεις στο αγροτικό και ζωικό κεφάλαιο που έχουν υποστεί ζημιές να ανέρχονται στο 100%.

Δείτε το βίντεο: 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης μέτρα Αγρότες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark