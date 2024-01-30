Τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την επίλυση των προβλημάτων των αγροτών παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασσελάκης με βίντεο στο οποίο παραθέτεις τις προτάσεις του.

Ως πρώτο μέτρο, ο κ. Κασσελάκης, ανέφερε την κατάργηση του ειδικού φόρου καυσίμων καθώς και τη μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 6%.

Επίσης προτείνει πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα και επιδότηση σε φάρμακα και λιπάσματα.

Αναφορικά για τον ΕΛΓΑ είπε ότι οι αποζημιώσεις στο αγροτικό και ζωικό κεφάλαιο που έχουν υποστεί ζημιές να ανέρχονται στο 100%.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

