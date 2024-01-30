Αυγέρη (ΣΥΡΙΖΑ): «Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να τελειώσει το δημόσιο πανεπιστήμιο»

Πρόθεση στην κυβέρνηση «να τελειώσει το δημόσιο πανεπιστήμιο» καταλογίζει η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Δώρα Αυγέρη, απαντώντας στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Στην δήλωσή της η κ. Αυγέρη αναφέρει: «Όσο κι αν θέλει, η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύψει τη μεγάλη αλήθεια. Ότι επί των ημερών της η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα στην Ευρώπη, τόσο στην ετήσια χρηματοδότηση των λειτουργικών αναγκών των πανεπιστημίων, όσο και στην αναλογία καθηγητών προς φοιτητές. Ως προς τη χρηματοδότηση, οι ισχυρισμοί του κυβερνητικού εκπροσώπου έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα τεκμηριωμένα έχουν δηλώσει προσφάτως, δημόσια, οι Σύγκλητοι των Πανεπιστημίων. Το 1 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης αφορά κατά κύριο λόγο στα έργα υποδομής κι όχι στην πρόσληψη διδακτικού προσωπικού».

Γενικεύοντας υποστηρίζει ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ αρνείται να εφαρμόσει τη νομοθεσία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για την προκήρυξη των θέσεων μελών ΔΕΠ. Αυτό και μόνο αποτελεί τρανή απόδειξη των προθέσεών της να 'τελειώσει' το δημόσιο πανεπιστήμιο».

Καταλήγοντας, καλεί «την κυβέρνηση να σταματήσει να παρανομεί και να επαναφέρει άμεσα τα πανεπιστήμια της χώρας στο μέσο επίπεδο των ευρωπαϊκών. Να αφήσει τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα ότι δήθεν τα πανεπιστήμια θα βελτιωθούν μέσα από τον ανταγωνισμό τους με τις εκπαιδευτικές επιχειρήσεις, αμφίβολης ποιότητας σπουδών και μηδενικής έρευνας, που επιδιώκει να ιδρύσει για να ικανοποιήσει τους επιχειρηματίες χορηγούς της».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.