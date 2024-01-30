Όλη την πολιτική ατζέντα άνοιξε σήμερα ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και τον Παύλο Τσίμα επικεντρώνοντας στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως θα δοθεί δεύτερος γύρος βοήθειας προς αγρότες και κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Η πλατφόρμα για την πρόσθετη πρώτη αρωγή έως 10.000 ευρώ που προανήγγειλε ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανοίξει την επόμενη εβδομάδα.

«Ζήτησα από το υπουργείο άμεσα να προχωρήσει στην αύξηση της πρώτης αρωγής και από 2.000 να πάμε στα 5.000 έως 10.000 ευρώ ώστε να δώσουμε πιο γρήγορα τα λεφτά στους ανθρώπους. Η αρωγή αυτή αφορά ζημιές στον εξοπλισμό, λέμε ότι θα δώσουμε πρόσθετα χρήματα για αυτό», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, ανέφερε ότι το μέτρο εφαρμόστηκε για το 2022 και το 2023 και πρόσθεσε ότι θα εξεταστεί για το 2024, ανάλογα με τις δυνατότητες.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην στήριξη της κυβέρνησης προς τον αγροτικό κόσμο και προέτρεψε σε διάλογο προκειμένου να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν.

«Σπεύσαμε να κρατήσουμε πόρτες διαλόγου ανοιχτές, κάθε μορφή κινητοποίησης πρέπει να είναι λελογισμένη και να μην επιβαρύνει το γενικότερο κοινωνικό σύνολο. Ακούμε, ανταποκρινόμαστε, εκεί που υπάρχουν καθυστερήσεις, όπως με το ρεύμα, εγώ ο ίδιος φροντίζω να πατήσω γκάζι και να διορθώσω αδυναμίες», ανέφερε ο ίδιος.

Απο την άλλη πλευρά, οι αγρότες έκριναν μη επαρκείς τις εξαγγελίες Μητσοτάκη, επιμένοντας στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους. Διόρια δίνουν ως το Σάββατο οπότε και θα κλείσουν Εθνικές οδούς αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Οι αγρότες του Αλμυρού χαρακτηρίζουν ψίχουλα τα μέτρα της κυβέρνησης. Όπως λένε η Εθνική είναι δίπλα τους και αν χρειαστεί δεν θα διστάσουν να την αποκλείσουν.

«Περιμένουμε άμεσα απαντήσεις από τον πρωθυπουργό. Αυτά που εξήγγειλε σήμερα περί αύξησης της πρώτης αρωγής από τα 2 και 4 χιλιάρικα που είχαμε στα 5 και 10, εννοείται ότι δεν μας καλύπτουν. Φαίνεται ότι είναι κινήσεις απελπισίας από την πλευρά της κυβέρνησης», δηλώνει αγρότης από τον Αλμυρό Βόλου.

«Δεν βγαίνουμε στο δρόμο για να εκβιάσουμε κανένα υπουργείο και καμία κυβέρνηση. Βγαίνουμε στο δρόμο για να αναδείξουμε τα προβλήματα μας», δηλώνει ένας άλλος.

Οι αγρότες σχεδιάζουν δυναμικές κινητοποίησεις στα εγκαίνια της Αγκρότικα την Πέμπτη, όπου σχεδιάζουν να φτάσουν μέχρι τον Λευκό Πύργο.

