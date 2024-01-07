Κασσελάκης: Πεποίθηση ότι η ειρήνη είναι κοινό ζητούμενο Ελλάδας- Τουρκίας

Με την ξενάγηση του στη Μεγάλη του Γένους Σχολή ολοκλήρωσε την επίσκεψη του στην Κωνσταντινούπολη ο Στέφανος Κασσελάκης, αναφέροντας σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι φεύγει «γεμάτος από τις αγκαλιές και τη θέρμη των Ελλήνων και των Τούρκων της Κωνσταντινούπολης» και «με την πεποίθηση ότι η ειρήνη είναι κοινό ζητούμενο των δύο λαών».

Συγκεκριμένα στην ανάρτηση του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναφέρει:

«Έχω ρίζες στην Πόλη. Ο προπάππους μου και η γιαγιά μου ήταν από εκεί. 'Αρα αισθάνθηκα συγκινημένος και «σαν στο σπίτι μου» στην Κωνσταντινούπολη. Ανέφερα χθες την ευγνωμοσύνη μου στον Οικουμενικό Πατριάρχη για την πρόσκλησή του. Σήμερα, ήρθε να προστεθεί το δέος της ξενάγησης στη Μεγάλη του Γένους Σχολή. Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή μου στην Πόλη για τα Θεοφάνια, είχα συνάντηση με τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Τον ευχαρίστησα για τη στήριξη που έχει δώσει στην ελληνορθόδοξη κοινότητα στην Κωνσταντινούπολη, σε πολλά ζητήματα, και κυρίως σε θέματα υποδομών. Είμαστε, ως αξιωματική αντιπολίτευση και προσωπικά, υπέρ του θετικού διαλόγου, της θετικής ατζέντας, μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Φεύγω γεμάτος από τις αγκαλιές και τη θέρμη των Ελλήνων και των Τούρκων της Κωνσταντινούπολης. Με την πεποίθηση ότι η ειρήνη είναι κοινό ζητούμενο των δύο λαών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

