ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καλωσορίζει θερμά τον διορισμό νέας προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ για την Κύπρο

«Η Ελληνική Κυβέρνηση καλωσορίζει θερμά την ανακοίνωση του Γενικού Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών για το διορισμό της κυρίας María Angela Holguín Cuéllar ως νέας Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών, υπό την καθοδήγηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, με στόχο την επίτευξη αμοιβαίως αποδεκτής, δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, στη συμφωνημένη βάση των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» προσθέτει στην ίδια ανακοίνωση.

«Ευχόμαστε η νέα Απεσταλμένη των Ηνωμένων Εθνών να συντονίσει επιτυχώς την προσπάθεια εξεύρεσης κοινού εδάφους για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων σε αυτό το πλαίσιο».

«Από την πλευρά της, η Ελλάδα θα συνεχίζει να στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σε αυτή την κατεύθυνση, σε στενή συνεργασία και συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία και τον Πρόεδρό της κ. Νίκο Χριστοδουλίδη», τονίζει.

